La sedia da gaming di Skyrim è perfetta: c’è pure la freccia sul ginocchio

Ieri The Elder Scrolls V: Skyrim ha festeggiato ben dieci anni dall’uscita, dieci candeline per il gioco più amato di sempre di Bethesda.

Nonché il gioco più famoso di sempre di Bethesda, quello che ha consacrato la serie per sempre, datato 11 novembre 2011.

Un videogioco diventato cultura pop praticamente, apprezzato da tantissimi giocatori in tutto il mondo, i quali si sono divertiti molto con i tanti bug presenti nel gioco.

Dieci anni dall’uscita che tutto il mondo ha festeggiato, anche noi con una bella analisi del valore di Skyrim oggi, in rapporto alle nostre esperienze.

Ma bando ai sentimentalismi, perché adesso è il momento di innamorarvi di questa sedia da gaming di Skyrim, e comprarla appena i preordini partiranno.

Ci sono tanti prodotti su licenza di Skyrim, davvero un mondo infinito, ma difficilmente abbiamo visto qualcosa di così curato nei confronti del titolo Bethesda.

Fa parte della linea HERO di Noblechairs, azienda nota per la creazione di sedie di ottima fattura, e vi potete registrare all’indirizzo ufficiale per farvi notificare l’apertura degli ordini.

Non sappiamo il prezzo né le specifiche precise della sedia, anche se il sito parla di grande confort, materiali di grande qualità, e così via. Non sappiamo nemmeno quando sarà disponibile, in realtà.

Ma c’è una cosa, che, da fan di Skyrim, probabilmente vi farà comprare questa sedia subito:

Ci sono tanti modi per rendere omaggio ad un brand, ma mettere una freccia ad altezza ginocchio (terza immagine, qui sopra) su una sedia da gaming da centinaia di euro è qualcosa di unico.

Rimanete su queste pagine per sapere quando la sedia sarà disponibile, mentre Skyrim Anniversary Edition fa addirittura un regalo ai giocatori.

Skyrim è stato un titolo seminale per il mondo dei videogiochi, ma di recente Todd Howard ha ammesso che ci sarà di strada da fare nel futuro.

Ma, nonostante tutto, sarà di grande ispirazione per il prossimo blockbuster di Bethesda, di cui non vediamo l’ora di saperne di più.