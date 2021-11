Skyrim, dopo 10 anni ci sono bug che ci piegano ancora in due dalle risate

Proprio oggi, Skyrim spegne dieci candeline che sembrano poche, ma sono tantissime rispetto all’età dell’industria dei videogiochi.

Dieci anni uscì infatti quello che, forse, è il gioco più famoso di sempre di Bethesda, esattamente l’11 novembre del 2011.

Per l’occasione, Bethesda ha voluto fare un regalo a tutti i giocatori di Skyrim, tra il serio e il faceto visto che sembra un meme.

Un titolo su cui Todd Howard ha recentemente fatto un’ammissione di colpa, perché i tanti problemi tecnici del gioco non dovranno ripetersi in futuro.

Ma, in fondo, Skyrim ha fondato buona parte del suo successo anche sui bug ed i glitch, che hanno creato una marea di meme e video diventati virali negli anni.

Dalle cose involontarie come la celebre freccia sul ginocchio, alle miriadi di problemi di vario tipo che hanno creato momenti di comicità unica.

Dopo tutti questi anni continuano ad emergerne inoltre, sembra di avere a che fare quasi con un pozzo senza fondo.

Come quello che vi proponiamo qui sotto, l’ennesimo bug che genera una situazione esilarante che ancora oggi ci piega in due dalle risate.

Neanche un talento comico innato potrebbe generare una scena come quella qui sopra, dove una nonnina dice di aver visto in lontananza un drago che, in realtà, è incastrato nella strada di fronte a lei.

A Skyrim vogliamo bene anche per questo, oltre per la capacità di averci regalato una delle avventure fantasy più imponenti della storia dei videogiochi.

Che viene celebrato dall’imminente edizione per l’anniversario, sul cui prezzo però c’è stato un po’ da discutere.

E se avete platinato il gioco su PS4, sappiate che se lo riprenderete su PS5 ci sarà una brutta sorpresa ad aspettarvi.

Mentre Starfield, la prossima epopea fantascientifica di Bethesda, prenderà spunto proprio da Skyrim nella scala generale degli intenti.