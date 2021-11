Skyrim Anniversary Edition fa un regalo ai giocatori (che odora di meme)

The Elder Scrolls V Skyrim ha proprio oggi compiuto dieci anni, segnando così un traguardo davvero molto importante per l’RPG fantasy di Bethesda.

Il quinto capitolo della saga è infatti tornato in una Anniversary Edition per le console di nuova generazione, un gioco che va ben oltre la definizione di classico.

Del resto, proprio durante la giornata di oggi la nostra Stefania Sperandio ha deciso di spiegarvi perché l’anniversario di Skyrim è un piccolo, grande evento per l’intera industria.

Senza contare che Bethesda festeggerà gli anni di Skyrim con un altro evento speciale dedicato questa volta ai fan, previsto tra una manciata di ore.

Ora, come riportato anche da GamesRadar+, Skyrim Anniversary Edition ha al suo interno un omaggio ai giocatori, il quale ha però il retrogusto del meme di vecchia data.

Il gioco include infatti alcuni nuovi contenuti della community aggiunti gratuitamente, oltre a molti altri disponibili attraverso il Creation Club, un negozio di oggetti per Skyrim e Fallout 4 introdotto nel 2017.

Bethesda ha già mostrato molti dei contenuti presenti, ma a quanto pare qualcuno ha scoperto due oggetti particolarmente controversi appartenenti al passato della saga di The Elder Scrolls.

L’armatura da cavallo è stata originariamente aggiunta a Oblivion come DLC a pagamento, permettendo ai giocatori di pagare 2,50 dollari per equipaggiare il loro destriero con armature equine in acciaio o in stile elfico.

Il costo dell’oggetto, piuttosto elevato, è diventato estremamente impopolare all’interno della community di TES, tanto che in breve tempo l’armatura da cavallo è diventata una sorta di meme legato a qualsiasi add-on ritenuto eccessivamente costoso, indipendentemente dal gioco.

Ora, i giocatori hanno scoperto che entrambi i set di armature Elven e Steel sono reperibili nel negozio Creation Club, ma hanno anche notato che questa volta, entrambi i set sono disponibili gratuitamente.

Dato che lo sviluppatore sembra aver nascosto il contenuto ai giocatori prima del rilascio, potrebbe essere una cosa assolutamente voluta.

