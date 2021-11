Skyrim, l’ammissione di Todd Howard: “Abbiamo tanta strada da fare”

Skyrim si sta ormai preparando a festeggiare il suo decimo anniversario con una nuova edizione, l’ennesima rivisitazione da quando il capolavoro di Bethesda ha conquistato pubblico e critica.

In occasione dell’imminente uscita della prossima versione di Skyrim, Todd Howard ha avuto modo di parlare anche di Starfield, il titolo stellare che raccoglierà la sua eredità, cogliendo l’occasione di svelare quali aspetti sarebbero potuti essere curati meglio nel quinto capitolo di The Elder Scrolls.

Skyrim Anniversary Edition sarà venduto a prezzo pieno, nonostante stia per compiere 10 anni, pur avendo la possibilità di effettuare l’upgrade a prezzo ridotto nel caso si possieda la Special Edition.

Inoltre, Bethesda ha già chiarito che non sarà possibile trasferire i trofei da un’edizione all’altra: questo significa che i giocatori dovranno tornare a platinarlo.

In un’intervista rilasciata a IGN.com (via PC Gamer), il game director di Bethesda ha ammesso che l’intelligenza artificiale di Skyrim non ha mai raggiunto quel livello di profondità che il team si aspettava.

Per questo motivo, Todd Howard ha ammesso che tutta la squadra di Bethesda dovrà lavorare duramente su questo aspetto per assicurarsi che i prossimi titoli riescano a essere più profondi di Skyrim.

In generale, il carismatico game director ha anche ammesso che in generale vorrebbe migliorare l’interattività nei prossimi titoli, ammettendo che sia da quel punto di vista che nel modo in cui la IA reagisce ai nostri comportamenti hanno «ancora tanta strada da fare».

Effettivamente, l’intelligenza artificiale degli NPC di Skyrim è stata spesso oggetto di battute e parodie da parte della community, a causa di uno scarso realismo di fondo.

Tuttavia, nonostante questo limite, il gioco riuscì a conquistarsi una grande fetta di mercato grazie al suo profondo gameplay, che ancora oggi è in grado di coinvolgere milioni di giocatori.

Sembra dunque molto probabile che i prossimi titoli del publisher, come Starfield, saranno già in grado di raccogliere questa pesante eredità e di migliorare notevolmente tali aspetti, anche in virtù dei tanti anni impiegati per il loro sviluppo.

Domani il capolavoro GDR di Bethesda compirà ufficialmente 10 anni: per l’occasione, il team ha preparato per tutti i suoi fan una gradevole sorpresa.