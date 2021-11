Starfield seguirà l’esempio di Skyrim: sarà davvero “personalizzabile”

Una grande tradizione dei giochi Bethesda è sempre stata la possibilità di poter modificare e personalizzare i titoli a piacimento degli utenti, e sembra proprio che anche Starfield non sarà da meno.

Il nuovo GDR di Bethesda, che sarà disponibile fin dal lancio su Xbox Game Pass, non imporrà alcun tipo di blocco alle mod: a chiarirlo è stato lo stesso Todd Howard, che ha elogiato la creatività degli utenti e non vuole metterla a freno.

Ricordiamo che il gioco resterà un’esclusiva Xbox, dato che adesso il gruppo Bethesda fa parte della squadra di Microsoft: la decisione è definitiva e non cambierà.

Il publisher ha avuto modo di svelare concept art bellissimi ed un video che porta letteralmente gli utenti nelle stelle, alla scoperta di ciò che li aspetterà nel prossimo titolo.

Come riportato da IGN.com, in una sessione AMA (Ask Me Anything) svoltasi su Reddit, il game director di Bethesda ha risposto ad una domanda della community, questa volta legata proprio a Starfield.

Gli utenti hanno infatti chiesto se Starfield avrebbe seguito l’esempio di Skyrim e di tanti altri storici capolavori Bethesda, implementando il pieno supporto alle mod.

La community è rimasta positivamente sorpresa dalla reazione di Todd Howard, che non solo ha confermato che l’intenzione è supportare le modifiche degli utenti, ma li ha anche invitati a continuare a sorprendere tutti.

«Il nostro piano [è di] garantire il pieno supporto alle mod, proprio come con i nostri giochi precedenti. La nostra modding community è rimasta con noi per 20 anni. Noi amiamo quello che fanno e speriamo di vederne altri [modder] riuscire a trasformarlo in un lavoro».

Todd Howard ha dunque manifestato nuovamente pieno supporto alla community di appassionati, che potranno sbizzarrirsi nel migliorare, o trasformare in maniere folli, anche il prossimo GDR in arrivo su Xbox Game Pass.

A questo punto non resta che aspettare l’uscita del titolo, prevista per l’11 novembre 2022, per scoprire quali geniali creazioni si inventeranno gli utenti per l’ultima produzione di Bethesda.

A tal proposito, proprio il boss di Bethesda ha avuto modo di confermare che Starfield non sarà mai rinviato, ma che per rendere tutto ciò possibile è stato necessario sacrificare i tempi di sviluppo su un altro atteso titolo.