La PS2 trasparente vi farà venire voglia di tornare ai 128-bit

Nel 2020, la leggendaria PlayStation 2 (nota anche come PS2) ha compiuto la veneranda età di 20 anni. Rimasta in produzione in versione Slim fino al 2012, la console Sony ha ricevuto un supporto quasi senza eguali per quanto riguarda il software, con titoli come Final Fantasy X, Shadow of the Colossus, Jak and Daxter e Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty (solo per citarne alcuni).

In quegli anni, era anche abitudine produrre e realizzare pad o vere e proprie console trasparenti in edizione limitata, le quali ci consentivano di dare un’occhiata – letteralmente – alla componentistica interna (ad esempio, la prima Xbox poteva vantare un modello del genere).

Ora, il canale YouTube The Q ha assemblato una PS2 completamente trasparente, permettendoci di ammirare ogni centimetro delle “viscere” vere e proprie della console. L’operazione di assemblaggio è stata abbastanza semplice: è basato infatti smontare il classico case di colore nero e sostituirlo con una plastica opaca di acrilico (da notare il logo PS2 a tema nella parte superiore della console).

Poco sotto, un video che mostra le fasi di montaggio di questa limitatissima edizione speciale, in tutto il suo splendore.

Poco sorprendentemente, questo modello di PS2 trasparente non è in vendita (né mai lo sarà, a quanto pare). Ad ogni modo, PlayStation 2 sembra non essere andata via dalla mente dei possessori di PS5: alcuni giorni fa è apparsa l’immagine di una PlayStation 5 a tema PS2, coi colori principale in grado di ricordare molto da vicino le tinte dell’indimenticabile console a 128-bit (ossia coi pannelli laterali bianchi rimpiazzati da due versioni di colore nero opaco).

La console era persino stata messa in vendita, sebbene i detentori abbiano deciso di interrompere (non senza qualche perplessità e timore) l’operazione, bloccandone la messa in commercio, sebbene Sony in questo caso non sia direttamente responsabile dello stop.

PlayStation 5 è stata rilasciata in Europa e in Italia a partire dallo scorso 19 novembre in due versioni: la prima con lettore ottico per i giochi in formato fisico (499,99 euro) e una seconda in grado di leggere solo ed esclusivamente i giochi in formato digitale (399,99 euro). Entrambe le console sono al momento out-of-stock, sebbene Sony si sta organizzando in modo da rispondere alle tante richieste.