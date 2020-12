PS5 in stile PS2 è il sogno di ogni nostalgico

Considerata quasi all’unanimità come una delle console PlayStation più importanti di tutti i tempi, la mitica PS2 ha compiuto da poco 20 anni. Prodotta fino al 2012, la piattaforma a 128-bit ha ricevuto un gran numero di giochi davvero seminali, da Final Fantasy X a Devil May Cry, passando per Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty, Shadow of the Colossus e tantissimi altri ancora.

Ora, con PS5 nei negozi dallo scorso mese di novembre di quest’anno (nonostante i ben noti problemi di scorte), qualcuno ha ben pensato di omaggiare la leggendaria PS2 “trasformando” la nuova console Sony in qualcosa di realmente unico.

Su Twitter (via PYO) è apparsa l’immagine di una PlayStation 5 a tema PS2: i colori ricordano molto da vicino le tinte dell’indimenticabile PlayStation 2, coi pannelli laterali bianchi rimpiazzati da due versioni di colore nero opaco.

Nella parte bassa della console posizionata in verticale (sia nella versione con disco che in quella senza) è anche presente il piccolo logo PlayStation, presente anche sulla PS2 originale. Ma non solo: anche il controller DualSense è stato “ricolorato” per l’occasione, con una versione scura in cui spiccano maggiormente i caratteristici tasti X, triangolo, cerchio e quadrato.

Purtroppo, difficilmente vedremo una “PS5 in versione PS2” nei negozi, tanto che al momento in cui scriviamo Sony non sembra avere intenzione di proporre scocche colorate intercambiabili per la sua nuova piattaforma da gioco (tanto che ha severamente bloccato la vendita di quelle non ufficiali).

Infine, date un’occhiata alla nostra pagina unica di riepilogo sui contenuti a tema PS5, nella quale potete trovare in un unico posto tutte (ma davvero tutte) le informazioni sulla nuova console.

PlayStation 5 è stata rilasciata in Europa e in Italia a partire dallo scorso 19 novembre di quest’anno in due versioni: la prima con lettore ottico per i giochi in formato fisico (disponibile al costo di 499,99 euro) e una seconda in grado di leggere solo ed esclusivamente i giochi in formato digitale (proposta a 399,99 euro).