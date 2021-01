PS5 nera in stile PS2 bloccata, ma stavolta non è colpa di Sony

Il tentativo di realizzare delle PS5 personalizzate in stile PlayStation 2 di SUP3R5 si è arenato come tutti gli altri, ma stavolta a bloccare l’iniziativa non è stato un intervento di Sony.

Come rivelato da SUP3R5, l’azienda ha ricevuto delle minacce che ritiene «credibili» alle vite dei dipendenti, e questo l’ha convinta a rinunciare al progetto.

Le foto di questa PS5 nera, che ricorda molto lo stile dell’amata PS2, avevano fatto rapidamente il giro della rete e avevano portato lo stock programmato in origine ad esaurirsi in appena 20 minuti dall’apertura dei pre-order.

Contestualmente, il sito di SUP3R5 era andato al tappeto per via dell’elevata richiesta, e nel trambusto alcuni utenti si erano visti sottrarre i $649 della console senza neppure avere la certezza di essersi accaparrati una console custom.

Inoltre, in tanti avevano già piazzato le loro console su eBay, ovviamente ad un prezzo maggiorato, prim’ancora di riceverla a casa; a questi furboni, la compagnia aveva promesso che li avrebbe identificati in qualche modo e non avrebbe spedito loro la console.

Adesso, in seguito a minacce di morte ricevute dopo quest’ultimo passaggio (anche se non sappiamo se le due cose siano collegate), l’operazione è stata bloccata del tutto.

«La scorsa notte, il nostro team ha cominciato a ricevere minacce credibili alla sua sicurezza. Prendiamo queste minacce seriamente», si legge in una comunicazione di SUP3R5.

«Non siamo disposti a rischiare la salute e il benessere del nostro team, o il potenziale impatto che questo porterebbe nella fornitura dei vostri ordini. Tutti gli ordini esistenti saranno cancellati e completamente rimborsati nei prossimi giorni. […] Intendevamo tutto questo come un modo divertente di celebrare una nostalgia condivisa. A quanto pare, però, ci sono persone là fuori che vogliono interferire con questo».

L’azienda ha lasciato la porta aperta ad un ritorno del prodotto in futuro ma soltanto a patto che ci siano le condizioni di sicurezza necessarie per farlo.

Si tratta del secondo tentativo andato a vuoto di produrre delle console next-gen personalizzate, sebbene quest’ultimo non sia stato messo a tacere dal platform owner giapponese.

Intanto, Sony sta anch’essa fronteggiando una domanda senza precedenti per PS5 e si sta organizzando in modo da rispondere meglio nel corso del 2021 alle tante richieste.