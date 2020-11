PS2 usciva 20 anni fa in Europa: stessi problemi di scorte (e giochi) di PS5?

Da molti considerata una delle piattaforme da gioco Sony più importanti di sempre, PS2 usciva il 24 novembre 2000 in Europa, compiendo quindi oggi la veneranda età di ben 20 anni.

Rimasta in produzione (nella sua versione Slim) fino al 2012, PlayStation 2 ha ricevuto un supporto incredibile per quanto riguarda i giochi, con capolavori indiscussi del calibro di Final Fantasy X, Devil May Cry e Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty (ma la lista è in realtà davvero molto lunga).

Un'immagine di PS2.

In realtà, però, il lancio di PS2 non fu dei migliori, specie per quanto riguarda una lineup appena sufficiente e una serie difficoltà da parte degli acquirenti europei intenzionati a prendere una console al Day One.

Poco sotto, trovate i giochi usciti al lancio di PlayStation 2 in Europa:

Aqua Aqua

NHL 2001

Orphen Scion of Society

Ready 2 Rumble Boxin Round 2

Gradius III & IV

Dynasty Warriors 2

Fantavision

FIFA 2001

Jikkyou World Soccer 2000

Ridge Racer V

Tekken Tag Tournament

TimeSplitters

Wild Wild Racing

Silent Scope

Smuggler’s Run

SSX

Ad eccezione forse di un paio di titoli (Tekken Tag Tournament in primis), la lineup europea di PS2 non è sicuramente né inferiore né tanto meno superiore a quella aspramente criticata di PS5.

Ma non solo: poco sotto trovate un video del TG5 pubblicato su YouTube diverso tempo fa (grazie all’utente Turrican2001), nel quale si racconta l’allora avveniristico lancio di PlayStation 2 in Europa.

Dal filmato potete ascoltare le parole degli intervistati, i quali lamentano le poche scorte nei negozi e i “pochi” giochi disponibili. Insomma, nulla di più e nulla di meno di quanto criticato al Day One di PlayStation 5, credendo si trattasse di un caso eccezionale.

Ricordiamo in ogni caso che Jim Ryan ha infatti confermato che PS5 sarà disponibile con nuove scorte prima e dopo il prossimo periodo natalizio, lasciando così uno spiraglio aperto a tutti coloro i quali non sono riusciti a metterci sopra le mani lo scorso 19 novembre.

Date un’occhiata alla pagina unica di riepilogo sui contenuti a tema PS5, per aiutare i nostri lettori a trovare tutto in un unico posto tutte le informazioni sulla nuova console disponibile da ora!

PlayStation 5 è uscita in Europa e in Italia a partire dallo scorso 19 novembre di quest’anno in due versioni: la prima con lettore ottico per i giochi in formato fisico (499,99 euro) e una seconda in grado di leggere solo i giochi in formato digitale (offerta a 399,99 euro).