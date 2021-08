La prossima esclusiva PS5 è Gold: niente più rinvii

La prossima esclusiva PS5 è entrata ufficialmente in fase Gold: questo significa che la produzione del titolo continuerà come previsto, senza ulteriori intoppi.

Questo significa che Deathloop non subirà più alcun rinvio: la prossima produzione di Arkane sarà dunque disponibile il prossimo mese, proprio come annunciato nelle scorse settimane.

La nuova data, annunciata in occasione dell’ultimo rinvio, è diventata definitiva: non dovremmo dunque più assistere ad ulteriori comunicazioni in merito ed i giocatori potranno iniziare a prepararsi per la prossima avventura su PS5.

Il titolo è stato mostrato dettagliatamente durante l’ultimo State of Play, grazie ad una lunga sessione di gameplay walkthrough per gli utenti.

Come ricordato anche da TheGamer, Deathloop aveva subito in precedenza alcuni rinvii per impedire che gli sviluppatori dovessero ricorrere al crunch nelle fasi finali.

Fortunatamente, non sarà necessario ricorrere a tale pratica: Arkane ha infatti comunicato ufficialmente che la loro prossima esclusiva PS5 è ormai in fase Gold, confermandone la data d’uscita.

Il post è stato accompagnato da una nuova immagine che mostra gli NPC del gioco fare festa: un modo sicuramente più che appropriato di celebrare la felicità per il raggiungimento di un importante traguardo.

«Deathloop è diventato gold! Preparatevi a spezzare il loop temporale il 14 settembre!»

DEATHLOOP has gone gold! Get ready to break the timeloop on September 14! pic.twitter.com/tMpbsQtT29 — DEATHLOOP (@deathloop) August 5, 2021

Nonostante Arkane faccia ormai parte di Microsoft, dopo la maxi acquisizione del gruppo Bethesda, Deathloop resterà un’esclusiva PS5, dato che l’accordo era stato preso prima che l’operazione fosse ufficiale.

PlayStation ha comunque dimostrato di credere fortemente nella loro prossima esclusiva, al punto da aver deciso di dedicare a Deathloop un largo spazio all’ultimo State of Play.

Per questo motivo Xbox ha deciso di seguire attentamente la conferenza, facendo i complimenti a Sony anche in virtù dello spazio che è stato riservato.

Alla fine Deathloop uscirà dunque prima di Kena Bridge of Spirits, un’altra attesa esclusiva PlayStation che ha subito un leggero rinvio nelle ultime ore.

Ad ogni modo, l’esclusività console dovrebbe durare solo un anno: questo significa che al termine dell’accordo il titolo potrebbe comunque sbarcare anche su Xbox Series X|S.