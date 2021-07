Esclusiva PlayStation rinviata ancora: salta Kena Bridge of Spirits

Ember Lab ha annunciato il rinvio di Kena Bridge of Spirits, l’action adventure in programma per quest’anno su PS4, PS5 e PC.

L’esclusiva console PlayStation, che avrebbe dovuto seguire in calendario Ratchet & Clank Rift Apart, è stata spostata di alcuni mesi.

Lo scorso febbraio, il gioco era stato slittato ad agosto, ma lo sviluppo richiederà del tempo aggiuntivo rispetto alle scadenze fissate.

Una brutta notizia per chiudere la giornata di PS5, di certo non l’ideale dopo i festeggiamenti per i 10 milioni di console vendute.

In una nota affidata ai social, Ember Lab ha fatto sapere di avere bisogno di più tempo per il suo Kena Bridge of Spirits.

Lo sviluppatore della scena indipendente non ha mancato di rimarcare che si è trattato di una «decisione difficile».

Il gioco, che sfrutterà appieno le potenzialità del controller next-gen DualSense, sarà ora disponibile a partire dal 21 settembre su PC (Epic Games Store), PS4 e PS5.

«Il team ha lavorato estremamente duro e sentiamo che il tempo extra sia critico per assicurare l’esperienza migliore possibile», spiegano dallo studio indipendente.

«Sappiamo che tanti tra voi sono ansioni di giocare e apprezziamo la vostra pazienza mentre il team continua a lavorare per fornirvi la versione migliore di Kena».

Una delusione cocente per la notizia ma, a ben vedere, si tratta di poco meno di un mese a confronto con la precedente data del mese di agosto.

Altre esclusive PlayStation hanno avuto ritardi molto più sensibili, come in ultimo Ghostwire Tokyo di Tango Gameworks.

Problemi simili si stanno verificando un po’ in tutti i publisher, e del resto è capitato soltanto pochi giorni fa ad Ubisoft con due dei suoi imminenti big.

Resident Evil Village è riuscito ad arrivare puntualmente nei negozi, ma la sua controparte multiplayer Re:Verse è saltata ancora una volta.