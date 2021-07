Xbox ha seguito lo State of Play: ecco che cosa ne pensa

Lo State of Play di ieri sera ha rappresentato un grande appuntamento da seguire anche per Xbox, il grande competitor di PlayStation che non si è voluto perdere lo spettacolo.

Uno degli eventi centrali dello show è stato infatti Deathloop, una produzione Bethesda che uscirà in esclusiva su PS5, nonostante il gruppo adesso faccia parte della scuderia di Microsoft.

Soprattutto per questo motivo, Phil Spencer aveva ammesso di aspettare con impazienza lo State of Play, proprio perché non vedeva l’ora di vedere nuovi dettagli del titolo rivelati al grande pubblico.

Come abbiamo avuto però modo di raccontarvi nel nostro recap dell’evento, non si è trattato dell’unico titolo mostrato all’evento, che ha riservato sorprese.

Xbox ha fatto i complimenti a PlayStation per l'evento State of Play.

Ovviamente, dal punto di vista di Xbox, le informazioni più interessanti hanno però riguardato esclusivamente Deathloop, dato che sta venendo sviluppato da Arkane Studios.

Con un post su Twitter, l’account ufficiale di Xbox ha dunque deciso di complimentarsi non solo con gli sviluppatori, ma con la stessa PlayStation per la buona riuscita dell’evento.

L’esclusiva PS5 è stata infatti protagonista finale dello showcase, che ha avuto modo di concludere la serata con un gameplay approfondito del titolo.

Proprio questa è la ragione dietro ai complimenti fatti dal team Xbox a PlayStation, che hanno voluto sottolineare come «Qualunque notizia di Deathloop è una buona notizia di Deathloop».

Any Deathloop news is good Deathloop news. Great job @PlayStation and @ArkaneStudios — Xbox (@Xbox) July 8, 2021

Microsoft sembra dunque essere rimasta soddisfatta del grande spazio riservato ad un titolo appartenente ad uno dei propri sviluppatori e della risposta ricevuta dal pubblico.

Dato che il lancio di Deathloop è ormai imminente, lo State of Play è stato ritenuto il palcoscenico perfetto per mostrare tutti i dettagli su questo atteso titolo, che ha soddisfatto anche gli storici avversari di casa Microsoft.

A rubare la scena dello State of Play ci ha comunque pensato anche Death Stranding Director’s Cut, di cui adesso abbiamo anche una data ufficiale.

Hideo Kojima ha svelato un retroscena sulla presentazione video che abbiamo osservato, lanciando anche un sondaggio ai propri fan sulla questione.

Xbox potrebbe presto contare anche sull’appoggio dello storico director: secondo le ultime indiscrezioni, l’accordo sarebbe ad un passo dalla chiusura.