Deathloop esclusiva PS5 dopo il passaggio a Microsoft? Parla Bethesda

Deathloop è una delle due esclusive PS5 provenienti dalle scuderie Bethesda, insieme a GhostWire Tokyo di Tango Gameworks.

La situazione che si è creata con l’atipico shooter di Arkane Studios è abbastanza paradossale, dal momento che sarà il primo gioco di Bethesda ad uscire solo su PlayStation 5 in seguito all’acquisizione dell’intero gruppo da parte di Microsoft.

Ad ogni modo, non sono previsti cambiamenti di sorta, come specificato in una nota dalla casa del Maryland.

Come parte di un coverage di Game Informer, Bethesda ha offerto una nota a proposito proprio dei piani per Deathloop, in uscita il prossimo maggio su PS5 e PC.

«L’acquisizione non ha avuto un impatto sullo sviluppo quotidiano di Deathloop», si legge nella nota del publisher.

Il gioco sta venendo «sviluppato esclusivamente per PlayStation 5 su console e anche su PC», conclude la breve menzione.

L’esclusività su console durerà (almeno) un anno, come rivelato nell’ultimo trailer del gioco, dopodiché Arkane Studios sarà libera di portarlo su Xbox Series X|S.

Questa settimana (presumibilmente già domani) arriveranno novità sui giochi di Bethesda in rampa di lancio su Xbox Game Pass, e chissà che non ci siano sorprese proprio a tema Deathloop sul versante PC, oltre ai più prevedibili classici.

A questo punto non dovrebbe esserci un evento ma un post su Xbox Wire, il blog ufficiale della casa di Redmond, appare più probabile, visti i tempi così stretti.

L’ufficialità dell’acquisizione di ZeniMax Media, la parent company di Bethesda, è arrivata soltanto ieri dopo la lunga trafila degli enti regolatori, chiamati in causa per via della portata dell’operazione.

Pur non facendo nomi, Microsoft ha confermato che «alcuni giochi» della nuova arrivata saranno un’esclusiva Xbox (e PC).