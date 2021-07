State of Play 8 luglio 2021 | Recap – Tutti gli annunci e i trailer

Finalmente ci siamo! L’appuntamento con State of Play dell’8 luglio 2021 sta per iniziare, e infine potremo scoprire tutte le novità che Sony ci avrà tenuto in serbo finora.

Sappiamo già che al centro della scena ci sarà un deep dive nel gameplay di Deathloop, l’esclusiva PS5 firmata Arkane Studios.

Tuttavia, PlayStation ci ha già informato del fatto che ci saranno altri titoli indie e third-party in arrivo per la console next-gen.

Non ci è dato sapere di cosa si tratterà, per ora, ma tra i rumor c’è un possibile annuncio di Bluepoint Games integrata in PlayStation Studios.

Siamo stati informati del fatto che non ci sarà il seguito di God of War, per cui non è il caso di aspettarsi aggiornamenti in tal senso.

Mancheranno anche Horizon Forbidden West e la seconda generazione di PlayStation VR, ma ci è stato detto che nel corso dell’estate avremo novità al riguardo.

Sarà quel che sarà, noi di SpazioGames seguiremo l’evento con un recap live: aggiornate costantemente questa pagina per vedere comparire in tempo reale update che vi riferiscono gli annunci e vi propongono i trailer dei giochi che saranno presentati stasera.

A questo punto, aspettiamo di scoprire dalle ore 23:00 quello che il platform owner giapponese avrà in serbo per i suoi fan: buon divertimento!

Ore 23:00 – L’appuntamento di State of Play si apre con un gioco per PlayStation VR, a sorpresa: si tratta del seguito di un’apprezzata perla in realtà virtuale, ovvero Moss Book II.

Il gioco ci vede messi nei panni (strettini) di un topolino che si muove in un mondo magico, con la possibilità di combattere con varie armi (tra cui un martello e un coltello).

Ore 23:04 – Il secondo annuncio è relativo ad un nuovo gioco multiplayer di Illfonic, lo studio di Predator Hunting Grounds: nel titolo, da giocare da soli o in co-op per quattro utenti ma anche con una modalità PvP, dovremo batterci in una futuristica sala giochi.

Ci saranno molteplici biomi da esplorare, minigiochi, tesori nascosti, e numerosi nemici e boss da battere per ottenere ricchi bottini.

Arcadegeddon è in uscita oggi in accesso anticipato e avrà un lancio completo nel 2022. Le piattaforme sono PS5 e PC (via Epic Games Store).

23:06 – Tribes of Midgard ha ricevuto un corposo update riguardo alla sua prima stagione, intitolata The Wolf Saga, che inizierà all’imminente lancio su console PS4 e PS5.

23:08 – F.I.S.T. Forged In Shadow Torch si è esibito in un brevissimo story trailer, che ha puntellato la data d’uscita per PS5 e PS4: 7 settembre.

Il gioco era stato annunciato a The Game Awards 2020 e fa parte del PlayStation China Hero Project, provenendo dalla nazione asiatica in partnership con Sony.

23:10 – Hunter’s Arena Legends è un battle royale per PS5 e PS4, in uscita il prossimo mese.

Il titolo è per 30 giocatori e prevede tre modalità diverse: solo, trio e tag match.

Il gioco sarà disponibile dal 3 agosto al 6 settembre gratuitamente su PlayStation Plus, per cui è già stato svelato il primo titolo gratuito (per gli abbonati) del prossimo mese.

La versione PS Plus sarà garantita sia per i giocatori PS4 che PS5, contrariamente ad alcuni prodotti next-gen che hanno avuto upgrade bloccati.

L’uscita regolare per i non abbonati è in programma per il 6 agosto.

23:12 – Si è tornato a mostrare Sifu, in uscita per PS5 e PS4 dai creatori di Absolver, che è stato sfortunatamente rinviato.

Il gioco era inizialmente in programma per il 2021, mentre ora, dopo un breve trailer, è stato destinato ad un generico 2022.

23:14 – Da Superbrothers e Pine Scented Software, torna a mostrarsi Jett The Far Shore, un gioco di esplorazione spaziale, molto simile a No Man’s Sky alla vista.

Viene subito precisato, nel lungo gameplay trailer esibito a State of Play, che questo titolo sarà molto più incentrato sulla storia, sul mistero e sull’esplorazione anziché sulla raccolta e sulla gestione delle risorse.

Nel gioco, navigheremo nei panni di una piccola astronave su un pericoloso pianeta alieno – e lo faremo nel corso del 2021.

23:17 – Il videogioco ufficiale di Demon’s Slayer si è esibito in un nuovo, breve gameplay trailer, che ha confermato la data d’uscita programmata per il 15 ottobre.

23:18 – Lost Judgment, dallo studio dietro la serie Yakuza, è tornato a farsi vedere dopo l’annuncio delle scorse settimane.

Si tratta del seguito di Judgment, a sua volta uno spin-off action di Yakuza, che ha invece abbracciato ora la sua nuova natura da RPG a turni.

Il lancio è in calendario per il 24 settembre su console old e next-gen.

23:21 – A sorpresa, è tornato a farsi vedere Death Stranding Director’s Cut, che si è mostrato in svariati minuti di gameplay.

Abbiamo potuto apprezzare diverse novità del gioco, tra cui nuove missioni storia in ambientazioni mai giocate prima.

Ci sarà inoltre la possibilità di avvalersi di un nuovo bot assistente dalle sembienze vagamente canine e di costruire delle vere e proprie piste in cui gareggiare con veicoli simili a moderne auto (una possibilità inedita rispetto al gioco originale).

Saranno introdotte funzionalità di «combattimento avanzato» con nuove mosse melee e armi, metodi per la traversata (si è intravista una catapulta di carico), così come minigiochi inediti e «una storyline estesa».

Il lancio è programmato per il 24 settembre su PS5 e i pre-order sono aperti adesso.

23:24 – È ora il momento di Deathloop, del quale scopriremo uno sguardo profondo al gameplay così come lo giocheremo su PS5 a settembre.

Il gameplay ci vede infiltrarci, in una delle missioni iniziali, nella villa di Alex Dorsey durante una festa in maschera notturna.

Assistiamo ad un walkthrough abbastanza violento (il protagonista non ha lesinato sulle munizioni) narrato dal director Dinga Bakaba.

Abbiamo raccontato gran parte di questi particolari nella nostra preview di Deathloop qualche settimana fa, ma adesso potete vederli con i vostri occhi nel lungo gameplay walkthrough in basso.

23:32 – L’appuntamento si è chiuso con Deathloop e con la promessa di altri update «prima che ve ne rendiate conto», mantenendo la linea evidentemente di un nuovo showcase già nel corso dell’estate.

Naturalmente, non mancheremo di aggiornarvi non appena Sony dovesse rendere ufficiale questo evento e la sua data.