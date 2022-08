Pokémon Scarlatto e Violetto, i fan stanno sfottendo i bonus pre-order

Pokémon Scarlatto e Violetto sono partiti già con il piede sbagliato e ne hanno dovute subire di ogni, e sembra non esserci proprio pace.

I nuovi giochi Pokémon, che potete già preordinare su Amazon, non sembrano aver incontrato completamente le aspettative del pubblico.

I fan lo hanno già bollato come due passi indietro rispetto a Leggende Arceus, che già di suo aveva incontrato le sue polemiche al lancio.

Questo nonostante si ispirano anche a dei capolavori per alcune meccaniche di gioco, ma che forse non sono abbastanza.

Su cosa si sono scagliati, stavolta, i fan Pokémon che parlano male di Scarlatto e Violetto ma comunque non vedono l’ora di comprarlo? I bonus per il pre-ordine.

Come riporta Kotaku, i contenuti aggiuntivi destinati ai clienti che compreranno il gioco in anticipo non sono granché, secondo i fan.

Amazon ha recentemente mostrato un’infografica in cui descrive nel dettaglio ciò che i fan possono ottenere ordinando Scarlatto e Violetto,: un set che include 10 pozioni, 10 antidoti e tre rianimazioni.

Non un granché, almeno secondo i fan, che stanno sfottendo l’iniziativa online.

Pre-order Pokémon Scarlet, Pokémon Violet, or Pokémon Scarlet and Pokémon Violet Double Pack, and receive a download code for an exclusive in-game Healing Set. https://t.co/l8JJPa4dB5 pic.twitter.com/DRYkofwgTr — Amazon Video Games (@amazongames) August 26, 2022

«Inizialmente non avevo alcun interesse per questi giochi», scrive qualcuno con un certo sarcasmo: «ma una volta che hanno detto che potevo preordinare per ricevere 10 pozioni nel gioco, è allora che tutto è cambiato».

In effetti va detto che, come fa notare un altro utente, basta sconfiggere giusto due o tre allenatori all’inizio del gioco per ottenere denaro per acquistare quegli stessi oggetti.

Altri hanno sottolineato che gli acquirenti giapponesi di Scarlatto e Violett stanno ricevendo artbook fisici, il che è più in linea con ciò che la maggior parte dei fan si aspetta quando preordina un gioco.

Scarlatto e Violetto punteranno in ogni caso anche tantissimo sui tornei, come è stato svelato di recente in un nuovo aggiornamento.

Per quanto riguarda il mondo Pokémon invece, di recente Mini ha svelato una concept car speciale ispirata proprio ai mostri tascabili.