Pokémon GO accoglie un big davvero speciale (e inaspettato)

Pokémon GO è l’ormai celebre titolo in realtà aumentata dedicato ai mostri collezionabili più famosi di sempre, in grado negli ultimi mesi di farsi riscoprire da una moltitudine di giocatori.

Che siano giocatori di Pokémon Diamante Lucente e non, tutti i fan del titolo Niantic hanno ripreso a giocare al titolo mobile famoso in tutto il mondo, dando così modo agli sviluppatori di rilasciare nuovi contenuti ed eventi a tema.

Riportare Pokémon Go alle condizioni post-pandemia era infatti una priorità, accontentando in questo modo la pressante richiesta dei giocatori.

Senza contare che a ottobre è stato confermato che avrebbero preso il via i test per apportare alcune modifiche al gioco in alcune parti del mondo.

Oggi, come riportato anche da Game Informer, l’artista musicale Ed Sheeran ha annunciato su Twitter una prossima collaborazione con Pokémon GO.

In questo periodo in cui Fortnite continua ad accogliere star e celebrità di ogni genere, è curioso notare come anche il titolo Niantic abbia iniziato ad abbracciare questa filosofia.

La presenza di Sheeran in Pokémon GO sarà sicuramente interessante, visto che si tratta di uno dei marchi di intrattenimento più potenti e famosi al mondo, che si estende ben al di fuori della sfera dei videogiochi.

Poco sotto, in ogni caso, trovate il tweet ufficiale del cantautore e polistrumentista britannico che conferma la collaborazione con il titolo Niantic.

L’esatta natura di questa collaborazione è ancora avvolta nel mistero: che l’artista apparirà sotto forma di Pokémon? Ci Pokéstops o palestre a tema Ed Sheeran? Al momento, nulla è stato svelato.

