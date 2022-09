La prima gen Pokémon non si batte, un fan lo dimostra a modo suo

La nostalgia è potente nei fan di Pokémon sicuramente, e quando si parla di prima generazione il ricordo del passato è sempre più forte.

L’epoca dei primi tre starter, che potete collezionare in vari modi tramite Amazon, rimarrà per sempre nei cuori dei giocatori nonostante tutto.

Lo dimostra anche l’affetto verso le carte Pokémon, con un collezionismo feroce che è rinato di recente, e che porta gli appassionati anche a fare gesti inconsulti.

E mentre Scarlatto e Violetto hanno anche reso possibile al creazione di una nuova Nintendo Switch OLED a tema (che ovviamente è bellissima), c’è chi non ne vuole sapere di abbandonare la prima generazione.

Nel corso degli anni, i fan di Pokémon hanno creato incredibili opere d’arte dedicate alla serie. Gli artisti hanno realizzato dipinti, figure e altre opere per celebrare il franchise.

Uno di questi fan sta realizzando un omaggio pazzesco alla prima generazione di creature tascabili, creando delle animazioni personalizzate.

Un utente di Reddit di nome anthnoldimaginations ha condiviso un work in progress del suo lavoro, con il quale vuole costruire una lunga animazione per tutti e 151 i Pokémon originali.

Una sola animazione che ripercorre il primo Pokédex, con delle transizioni fluide per ogni creatura. Finora l’utente è riuscito a creare l’animazione per i primi 30 Pokémon, fino a Nidorina.

Ecco l’opera in questione:

Per riuscire a completare la sua opera senza andare in burnout, il fan si è imposto di utilizzare solo cinque disegni per Pokémon e cinque per evoluzione, così da non sovraccaricarsi di lavoro.

Il lavoro è ancora lungo ovviamente, ma l’artista ha dichiarato che darà aggiornamenti sul suo lavoro ogni quindici animazioni completate, circa.

Per i nostalgici come il nostro artista, sappiate che all’interno di Nintendo Switch Online è arrivato anche Pokémon Stadium, che per chi non lo sapesse fu la prima apparizione 3D dei nostri amati mostriciattoli.

E se proprio le nuove creature non vi piacciono, ve le potete creare da soli grazie ad una recente intelligenza artificiale.