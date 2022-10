La nuova Xbox per lo streaming è stata cancellata: Phil Spencer fa chiarezza

La misteriosa Keystone, nome in codice assegnato internamente a una nuova console Xbox disegnata per il gaming in streaming, è stata ufficialmente cancellata: a darne conferma è stato lo stesso Phil Spencer, in una recente intervista.

Dato che non era mai stata realmente svelata da casa Microsoft, non abbiamo molti dettagli su questo dispositivo, ma pare che l’idea fosse di affiancare un’ulteriore console a Xbox Series X (che trovate senza sovrapprezzi su Amazon), con l’intento di sfruttare il cloud gaming offerto tramite Game Pass.

Il nome in codice era stato scoperto durante gli scorsi mesi, ma è stato nelle precedenti settimane che sembrava essersi mosso qualcosa: Phil Spencer aveva infatti utilizzato il suo celebre scaffale per svelare “di nascosto” al pubblico il primo prototipo di questa nuova periferica.

Tuttavia, sembra che questo progetto sia destinato a restare, letteralmente, sullo scaffale: il capo di Xbox ha confermato che Keystone non vedrà mai la luce.

Come riportato dal giornalista Tom Warren di The Verge, il capo di Xbox ha confermato a The Wall Street Journal che Keystone era solo un esperimento, messo da parte dopo aver deciso di lavorare insieme a Samsung per portarli su Smart TV:

«Keystone era qualcosa su cui stavamo lavorando internamente. La scorsa primavera abbiamo deciso di lavorare invece insieme a Samsung. Ho ancora qui il prototipo… Ad un certo punto creeremo un dispositivo per lo streaming? Mi aspetto di sì, ma ci vorranno molti anni».

here's the Xbox Keystone segment from WSJ Live https://t.co/kcMYvVSBVQ pic.twitter.com/EPX3xsUYm1 — Tom Warren (@tomwarren) October 26, 2022

Va detto che Phil Spencer aveva già confermato di aver abbandonato l’attuale iterazione di Keystone in un’intervista rilasciata negli scorsi mesi, ma le speranze dei fan si erano riaccese dopo che era trapelato il prototipo.

Tuttavia, Keystone è destinato a rimanere proprio un prototipo che non vedrà mai la luce: per il momento, i fan dovranno dunque accontentarsi delle attuali soluzioni disponibili, inclusa la nuova collaborazione per le smart TV di casa Samsung.

Nella stessa intervista, Spencer ha anche avvisato i fan che il prezzo di Xbox Series X e Game Pass potrebbe aumentare nelle prossime settimane, ma che eventualmente si verificherebbe soltanto dopo la fine delle vacanze invernali.