Phil Spencer ha svelato per sbaglio (?) la nuova Xbox per lo streaming

Phil Spencer è un personaggio che va seguito sempre con attenzione, soprattutto su Twitter dove a volte svela per sbaglio una nuova Xbox.

Mentre Xbox Series X, che trovate su Amazon, continua insieme alla sua sorella minore a dire la sul mercato console, il futuro è nello streaming.

Non in quello di Google, che di recente ha staccato la spina del progetto Stadia, tanto discusso quanto poco lungimirante a quanto pare.

Mentre è da tanto tempo che si parla di una console, o un hardware di qualche tipo, dedicato esclusivamente allo streaming dell’ecosistema di giochi Xbox.

Phil Spencer è molto attivo sui social network, in generale nella sua comunicazione, e uno dei suoi ultimi cinguettii sembra più interessante di altri.

Senza nulla togliere alle cose che scrive il buon Phil, questo tweet in particolare nasconde un dettaglio curioso:

Vault Boy left the shelter and stopped by my office to celebrate the #Fallout25 Anniversary. Congratulations to the @Fallout @Bethesda teams on this major milestone for an iconic franchise. pic.twitter.com/hGoN1sAQRK — Phil Spencer (@XboxP3) October 10, 2022

Nel celebrare il 25ennale di Fallout, Phil Spencer mostra fiero la sua statuetta del Vault Boy nel suo mobile. Avete notato qualcosa di particolare?

In alto c’è un device che non è attualmente collegato a nessuna periferica nota relativa all’ecosistema Xbox.

Ecco un dettaglio:

Si tratta di questo piccolo oggettino bianco in alto, che non sembra in alcun modo neanche una Xbox Series X messa di traverso.

Come suggerisce anche The Verge è probabile che si tratti di Keystone, il nome in codice di un hardware dedicato allo streaming per Xbox.

Per molti sarebbe la nuova console espressamente dedicata a streaming e cloud gaming, una cosa di cui si parla da tantissimo tempo ormai.

Considerato che il tweet era dedicato a Fallout e non ad Xbox nello specifico, viene da pensare che il buon Phil si sia sbagliato. Oppure che l’abbia fatto a posta per fare un teasing facendolo sembrare come un innocuo festeggiamento per la serie Bethesda.

D’altronde già molti rumor volevano il lancio di Keystone entro la fine dell’anno, e forse è arrivato il momento buono.