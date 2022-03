Qualcuno è certo di aver scoperto il nome della nuova Xbox (e non è male)

Xbox Series X|S sono uscite da pochi mesi, ma già si inizia a parlare di ciò che Microsoft potrebbe riservare ai giocatori in futuro.

La piattaforma che ospita Xbox Game Pass Ultimate è sicuramente una piattaforma molto apprezzata da una miriade di giocatori, nonostante i prossimi mesi si riveleranno fondamentali per il marchio.

Del resto, proprio in queste ore Microsoft è stato eletto da Metacritic il miglior publisher dello scorso anno, visto che è stata battuta anche Sony.

Senza contare che anche l’analista Michael Pachter ha dato PlayStation per “spacciata” entro i prossimi 10 anni, se non riuscirà a stare al passo di Xbox. Ora, un dataminer ha portato alla luce un dettaglio molto interessante circa la presunta nuova Xbox.

Microsoft starebbe già progettando una nuova console? Un dataminer di nome Tero Alhonen sostiene di aver scoperto un nuovo progetto targato Xbox, chiamato con il nome in codice “Keystone” (via The Gamer).

Il nome è sicuramente suggestivo, implicando qualcosa di importante, vitale, e che copre un vero e proprio ecosistema. Potrebbe essere qualcosa sulla falsariga della Xbox One X, come magari una Xbox Series X 2.0?

Poco sotto, il tweet di Alhonen che confermerebbe la scoperta.

Naturalmente, al momento si tratta solo di speculazioni, visto che al momento non è chiaro cosa stia a significare la parola “Keystone” legata al marchio della Grande X.

Cero è altrettanto vero il fatto che il nome è sospettosamente simile ai nomi in codice usati per Xbox Series X e One, quindi mai come in questo caso occhi e orecchie aperte.

Ricordiamo anche che Xbox Series X|S si sono aggiornate proprio nelle ultime ore: la casa di Redmond ha reso disponibili nuovi e interessanti miglioramenti per le console current-gen.

Ma non solo: Xbox Game Pass oggi si è aggiornato con 4 nuovi giochi gratis, tra i quali c’è anche un titolo Marvel molto amato.

Vero anche che a breve saremo chiamati a salutare 4 giochi gratis, pronti a lasciare il catalogo, tra cui uno di un certo peso.