Xbox Series X potrebbe aumentare di prezzo: Phil Spencer avvisa i fan

Nonostante da casa Microsoft fossero arrivate pronte rassicurazioni al riguardo, sembra che l’attuale crisi economica potrebbe costringere la casa di Redmond a seguire l’esempio di Sony e aumentare il prezzo non solo dei propri servizi, ma anche quello di Xbox Series X.

L’azienda aveva rassicurato più volte di non voler incrementare il prezzo della console, a differenza di quanto fatto con PS5, ma nelle ultime ore sembra esserci stato un passo indietro davvero preoccupante, pur dovendo sottolineare che per il momento si tratta solo di un’ipotesi (nel frattempo, trovate Xbox Series X su Amazon senza costi aumentati).

Appena un mese fa, Microsoft aveva lanciato una frecciata nei confronti dei suoi concorrenti, ritenendo che aumentare il prezzo delle console non sia la mossa giusta: oggi Phil Spencer sembra pensarla diversamente, a giudicare dalle ultime dichiarazioni rilasciate a WSJ Live.

Come riportato dal giornalista Tom Warren di The Verge, Microsoft ha infatti sottolineato di aver mantenuto stabili i prezzi di console, giochi e dei suoi servizi a lungo, ma che presto potrebbe non essere più in grado di mantenerli e che qualcosa potrebbe cambiare nel breve periodo.

Nel caso la casa di Redmond possa effettivamente decidere di procedere con l’aumento di prezzi, l’ipotesi più probabile è indubbiamente un incremento del costo di Xbox Game Pass, anche se Phil Spencer non ha voluto escludere che anche Series X potrebbe rimanere coinvolta nell’operazione:

«Abbiamo mantenuto lo stesso prezzo per le console, per i giochi… e per il nostro abbonamento. Non credo che saremo in grado di farlo per sempre. Penso che a un certo punto dovremo aumentare il prezzo per alcune cose…».

"We've held price on our console, we've held price on games… and our subscription. I don't think we'll be able to do that forever. I do think at some point we'll have to raise some prices on certain things…" pic.twitter.com/jRt5ifKpE5 — Tom Warren (@tomwarren) October 26, 2022

La console next-gen è dunque solo uno di tanti aspetti che potrebbero rimanere coinvolti da improvvisi aumenti di prezzo: per quanto appaia improbabile un costo aumentato di Series X in questo periodo, anche alla luce delle forti dichiarazioni nei confronti di Sony, si tratta di un’ipotesi che il capo di Xbox non ha voluto escludere.

In ogni caso, Phil Spencer ha comunque confermato che, se mai ci saranno aumenti, questi accadranno soltanto dopo le vacanze invernali, confermando di voler fare tutto il possibile per non fare in modo che siano i giocatori a pagare il prezzo della crisi economica.

Come sottolineavamo in precedenza, la costante crescita di Xbox Game Pass rende estremamente probabile che la vera mossa possa aumentare il costo dell’iscrizione, soprattutto in vista della possibile finalizzazione dell’affare Activision Blizzard.

Difficile sapere dunque con certezza se il costo delle console di casa Microsoft aumenterà davvero: vi terremo prontamente aggiornati qualora dovessero arrivare ulteriori novità in merito.