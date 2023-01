La «nuova» PS5 potrebbe essere annunciata stanotte? Improbabile

Potrebbero esserci novità imminenti per quanto riguarda il nuovo modello di PS5, molto chiacchierato nelle ultime settimane e che andrebbe a sostituire le attuali versioni della console current-gen Sony.

La console che ospita produzioni come God of War Ragnarok (che trovate su Amazon) starebbe per ricevere infatti un secondo modello pensato per soddisfare l’elevata domanda da parte dell’utenza.

L’insider Tom Henderson ha dichiarato infatti di aver saputo da almeno due persone che il test kit per una PS5 con l’unità disco rimovibile sarebbe già in prova.

Ora, mentre i negozi giapponesi iniziano a vedere spuntare – finalmente – le PS5 sugli scaffali, sono in molti a credere che stanotte potremmo vedere la nuova PlayStation 5 in azione, anche se qualcuno è scettico della cosa.

Sempre secondo Henderson, durante la conferenza Sony al CES 2023 in programma proprio questa notte, la compagnia giapponese non svelerà ufficialmente la nuova PS5 con lettore estraibile.

Il noto insider pensa infatti che la conferenza di Sony al CES si concentrerà su PlayStation VR2, visto che sarebbe troppo presto per mostrare al pubblico un nuovo modello di PlayStation 5.

Più probabile, per Henderson, che la nuova PS5 possa essere mostrata durante la prossima estate, con un lancio fissato per settembre. Ovviamente, si tratta in ogni caso di speculazioni non confermate da alcun annuncio ufficiale.

Personally, not too sure as it is scheduled to launch in September 2023. Maybe an announcement in the summer would make more sense. — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) January 4, 2023

Solo pochi giorni fa, Henderson aveva deciso di fare anche le sue previsioni su importanti annunci di giochi – e non solo – che potremmo aspettarci di vedere nel 2023.

Ma non solo: la speranza è che il problema delle scorte sia perlopiù superato, con il 2023 che potrebbe essere l’anno in cui inizieremo a lasciarci alle spalle la mancanza di unità nei negozi.

Infine, Sony ha deciso di festeggiare l’inizio del 2023 aggiornando la propria selezione di offerte su PlayStation Store, rinnovando gli Sconti di Gennaio con oltre 1000 nuovi articoli in offerta.