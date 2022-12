PS5, il nuovo modello sarebbe «perfetto» e potrebbe essere svelato presto

Potrebbero esserci importanti novità in arrivo per un nuovo modello di PS5, molto chiacchierato nelle ultime settimane e che andrebbe a sostituire le attuali versioni della console next-gen di casa Sony.

Come ormai i fan sapranno, le console di ultima generazione si sono rivelate incredibilmente popolari, ma non sono mai riuscite a soddisfare l’elevata domanda a causa di una crisi di scorte, spingendo così spesso gli sviluppatori a portare produzioni come God of War Ragnarok (che trovate su Amazon) anche su PS4.

Recentemente, il presidente Jim Ryan aveva ammesso di essere riuscito a trovare una soluzione al problema della crisi di scorte, almeno per quanto riguarda il mercato asiatico, ma non era chiaro quale fosse la strategia di Sony al riguardo. L’ipotesi più probabile era la produzione di un nuovo modello, di cui il noto insider Tom Henderson è tornato a parlare nelle scorse ore.

Riprendendo un suo precedente report, l’insider dichiara infatti di aver saputo da almeno due persone che il test kit per una PS5 con l’unità disco rimovibile sarebbe già in prova, con prime reazioni che sarebbero assolutamente positive.

Chi ha provato questo nuovo modello di PS5 sosterebbe infatti che la console «funziona perfettamente»: Henderson ritiene che, date le prime impressioni positive, Sony potrebbe scegliere di svelare la nuova versione in modo ufficiale molto presto.

Se le indiscrezioni fossero confermate, la nuova PlayStation 5 sostituirebbe i modelli Standard e Digital, offrendo una inedita edizione senza unità disco, che potrebbe invece essere venduta separatamente o in bundle con la stessa console.

Small update on the PlayStation 5 that has a detachable disc drive – I've heard from two people now that the test kit is in people's hands and it "works flawlessly". We should hear more about it officially soon.https://t.co/2rzlDrjYAb

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) December 12, 2022