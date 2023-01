PlayStation Store celebra il 2023 con i nuovi Sconti di Gennaio: ecco i migliori

Sony ha deciso di festeggiare l’inizio del 2023 aggiornando la propria selezione di offerte su PlayStation Store, rinnovando gli Sconti di Gennaio con oltre 1000 nuovi articoli in offerta.

Le nuove offerte vi consentiranno di risparmiare fino all’80% su tutti i giochi più amati dagli utenti PlayStation, includendo sia alcune celebri esclusive dei PS Studios che alcune delle più grandi produzioni di terze parti (trovate gift card dedicate su Amazon).

Gli Sconti di Gennaio erano già stati inaugurati poco prima della fine dello scorso anno e continueranno a essere disponibili ancora per pochi giorni, ma Sony ha già deciso di aggiornare la line-up di promozioni con tante nuove riduzioni di prezzo imperdibili.

Sfortunatamente la compagnia non ha ancora aggiornato il consueto post su PlayStation Blog, ma le promozioni sono già online e grazie a PS Prices siamo già in grado di svelarvi le occasioni più interessanti, come il 33% di sconto sul sorprendente Marvel’s Midnight Suns.

Esattamente come già accaduto per le ultime proposte di Xbox Store, potete acquistare il nuovo strategico a tema supereroistico in offerta e nelle edizioni Digital+, Enhanced e Legendary, con quest’ultima che include anche il Season Pass.

Ma non possono naturalmente mancare anche le esclusive più amate: solo per fare alcuni esempi, vi segnaliamo infatti gli sconti su Ghost of Tsushima Director’s Cut, Death Stranding Director’s Cut, Ratchet & Clank Rift Apart e God of War.

Le offerte attualmente disponibili sono davvero numerose per potervele elencare tutte, dunque vi consigliamo di controllare voi stessi la lista completa al seguente indirizzo. Di seguito, per aiutarvi nella vostra scelta, vi segnaleremo invece tutti i nuovi migliori Sconti di Gennaio disponibili da ora:

PlayStation Store: migliori nuovi Sconti di Gennaio

Among Us a 2,99€ (anziché 3,99€) – Sconto del 25%

a 2,99€ (anziché 3,99€) – Sconto del 25% Bloodborne a 9,99€ (anziché 19,99€) – Sconto del 50%

a 9,99€ (anziché 19,99€) – Sconto del 50% Borderlands 3: Next Level Edition a 18,74€ (anziché 74,99€) – Sconto del 75%

a 18,74€ (anziché 74,99€) – Sconto del 75% Bundle Hazelight (It Takes Two + A Way Out) a 19,79€ (anziché 59,99€) – Sconto del 67%

a 19,79€ (anziché 59,99€) – Sconto del 67% Captain Tsubasa: Rise of New Champions a 14,99€ (anziché 59,99€) – Sconto dell’80%

a 14,99€ (anziché 59,99€) – Sconto dell’80% Cuphead & The Delicious Last Course a 19,70€ (anziché 26,99€) – Sconto del 27%

a 19,70€ (anziché 26,99€) – Sconto del 27% Death Stranding Director’s Cut a 19,99€ (anziché 49,99€) – Sconto del 60%

a 19,99€ (anziché 49,99€) – Sconto del 60% Demon Slayer – The Hinokami Chronicles Deluxe Edition a 34,99€ (anziché 69,99€) – Sconto del 50%

a 34,99€ (anziché 69,99€) – Sconto del 50% Devil May Cry 5 Special Edition a 19,99€ (anziché 39,99€) – Sconto del 50%

a 19,99€ (anziché 39,99€) – Sconto del 50% Dying Light 2 Stay Human – Deluxe Edition a 49,49€ (anziché 89,99€) – Sconto del 45%

a 49,49€ (anziché 89,99€) – Sconto del 45% Ghost of Tsushima Director’s Cut a 39,99€ (anziché 79,99€) – Sconto del 50%

a 39,99€ (anziché 79,99€) – Sconto del 50% Ghostwire: Tokyo Deluxe Edition a 35,99€ (anziché 89,99€) – Sconto del 60%

a 35,99€ (anziché 89,99€) – Sconto del 60% God of War a 9,99€ (anziché 19,99€) – Sconto del 50%

a 9,99€ (anziché 19,99€) – Sconto del 50% Grand Theft Auto Online (PS5) a 9,99€ (anziché 19,99€) – Sconto del 50%

a 9,99€ (anziché 19,99€) – Sconto del 50% Jojo’s Bizzarre Adventure: All-Star Battle R Deluxe a 48,99€ (anziché 69,99€) – Sconto del 35%

a 48,99€ (anziché 69,99€) – Sconto del 35% La Terra di Mezzo: Bundle dell’Ombra a 17,49€ (anziché 69,99€) – Sconto del 75%

a 17,49€ (anziché 69,99€) – Sconto del 75% Life is Strange: True Colors – Ultimate Edition a 39,99€ (anziché 79,99€) – Sconto del 50%

a 39,99€ (anziché 79,99€) – Sconto del 50% Marvel’s Avengers Edizione Endgame a 13,99€ (anziché 69,99€) – Sconto dell’80%

a 13,99€ (anziché 69,99€) – Sconto dell’80% Marvel’s Midnight Suns Legendary Edition a 66,99€ (anziché 99,99€) – Sconto del 33%

a 66,99€ (anziché 99,99€) – Sconto del 33% Monster Hunter World a 14,99€ (anziché 19,99€) – Sconto del 25%

a 14,99€ (anziché 19,99€) – Sconto del 25% NBA 2K23 Edizione Digital Deluxe a 42,49€ (anziché 84,99€) – Sconto del 50%

a 42,49€ (anziché 84,99€) – Sconto del 50% Need for Speed Unbound a 47,99€ (anziché 79,99€) – Sconto del 40%

a 47,99€ (anziché 79,99€) – Sconto del 40% Ratchet & Clank: Rift Apart a 39,99€ (anziché 79,99€) – Sconto del 50%

a 39,99€ (anziché 79,99€) – Sconto del 50% Sackboy Una Grande Avventura a 29,39€ (anziché 69,99€) – Sconto del 58%

a 29,39€ (anziché 69,99€) – Sconto del 58% Saints Row Platinum Edition a 73,69€ (anziché 109,99€) – Sconto del 33%

a 73,69€ (anziché 109,99€) – Sconto del 33% Sifu a 27,99€ (anziché 39,99€) – Sconto del 30%

a 27,99€ (anziché 39,99€) – Sconto del 30% Tiny Tina’s Wonderlands: Edizione Next-Level a 37,49€ (anziché 74,99€) – Sconto del 50%

a 37,49€ (anziché 74,99€) – Sconto del 50% WWE 2K22 Bundle Digital Cross-Gen a 23,19€ (anziché 79,99€) – Sconto del 71%

Ricordiamo che tutte le nuove offerte appena introdotte su PlayStation Store saranno disponibili fino al 19 gennaio 2023, mentre le precedenti promozioni termineranno il 7 gennaio: assicuratevi dunque di controllare accuratamente le rispettive date di scadenza.

E se siete iscritti anche al servizio in abbonamento PlayStation Plus, vi segnaliamo che da questo momento è disponibile un’ulteriore novità: potete già riscattare i primi giochi gratis del 2023.