La nuova console portatile Logitech si mostra (e vi ricorderà qualcosa)

Alcune settimane fa è stato reso noto che Logitech G e Tencent Games stanno collaborando per portare sul mercato una console portatile per il cloud gaming, in uscita entro la fine dell’anno.

Con Nintendo Switch (che trovate su Amazon) che ancora spopola sugli scaffali dei negozi, gli appassionati di piattaforme handheld non hanno di che lamentarsi.

Senza contare anche nel nuovo controller per iPhone, ispirato al DualSense, il quale darà sicuramente un certo slancio a chi ama giocare in portabilità-

Ora, però, come riportato nei giorni scorsi, le due aziende stanno unendo le loro competenze hardware e software in modo che i giocatori possano giocare a Tripla A, ma in cloud gaming. Ed ecco ora che è sbucata la prima immagine della nuova console nota come Logitech G Gaming Handheld.

Image: Evan Blass via Twitter

Come riportato anche da The Verge, la nuova console portatile di Logitech per il cloud gaming è trapelata settimane dopo che l’azienda aveva annunciato di essere al lavoro sul nuovo dispositivo.

Evan Blass ha twittato delle immagini della console che rivelano l’accesso al Google Play Store, oltre al supporto per Xbox Cloud Gaming e al servizio GeForce Now di Nvidia.

Il Logitech G Gaming Handheld ha all’incirca le stesse dimensioni di una Nintendo Switch e include persino un’interfaccia utente simile a quella della console della Grande N, in cui è possibile scorrere le app e i giochi.

Un’immagine trapelata mostra le app di Chrome e YouTube, oltre alle icone di Xbox, Nvidia e Steam. Mentre Blass ha twittato le immagini della piattaforma, Logitech si è affrettata a presentare un reclamo DMCA per rimuoverle da Twitter (e quindi confermare l’autenticità del dispositivo).

L’accesso a Google Play significa che questa piattaforma dovrebbe essere in grado di eseguire i giochi mobile più recenti in modo nativo, oltre a concentrarsi sul cloud gaming.

La versione bianca include due stick analogici per il pollice, un D-Pad e i pulsanti Y, B, A e X. Ci sono anche quattro pulsanti sulla parte anteriore: Logitech, home, menu e un pulsante per il menu contestuale, oltre anche a due tasti bumper e due trigger, come nella maggior parte dei controller moderni.

Dalle immagini trapelate non è immediatamente chiaro quanto sia grande il display del Logitech G Gaming Handheld, ma un’immagine rivela la presenza di un potenziale interruttore mute e di uno slot di espansione per schede microSD.

Restando in tema, Xbox non ha mai lanciato una console portatile vera e propria, sebbene si stia impegnando a rendere i suoi giochi disponibili su molti dispositivi grazie allo streaming basato su cloud.

Del resto, la nostalgia per le portatili è talmente altra che di recente un fan immaginato come potrebbe essere, oggi, una console del genere nell’epoca di Switch e PS5.