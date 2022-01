Come sarebbe una PSP ai tempi di PS5 e Switch? Probabilmente così

La prima console portatile di Sony, l’ormai storica PSP, è una piattaforma che ha ancora oggi ha un posto decisamente speciale nel cuore dei giocatori PlayStation.

La piattaforma tascabile (così come la successiva PS Vita) ha infatti dovuto tenere testa allo strapotere delle portatili Nintendo, inclusi i vari modelli di 3DS usciti negli anni.

PSP fu anche logorata dalla pirateria, come spiegato del resto anche da alcuni sviluppatori, cosa questa che le ha impedito di ottenere il successo sperato.

E se alcuni titoli per PlayStation Portable e PS Vita sono ancora acquistabili all’interno dello store Sony, ora un fan ha deciso di immaginare un’eventuale PSP “next-gen“.

Come riportato anche da Game Rant, su Reddit un utente di nome “foxbone” – assieme a un amico al momento senza nome – ha dato vita a un sorprendente concept per una nuova console PlayStation portatile.

Il design sembra incredibilmente moderno e abbastanza simile allo Steam Deck in molti aspetti: il modo in cui i controller laterali sono inclinati verso il basso ricorda molto la disposizione dei pulsanti della console Valve di prossima uscita.

Foxbone ammette di essersi ispirato e non poco al look del DualSense, l’ormai noto pad di PS5: Poco sotto, trovate l’immagine in questione (con tanto di dashboard creata per l’occasione).

Vero anche che ogni tanto riemergono dei fantomatici design di una nuova console portatile, tanto che qualcuno spera sempre che Sony possa tornare sui suoi passi e riprovarci nel mercato delle tascabili.

Ma non solo: lo scorso anno la redazione di GameSpot ha stilato la lista dei 20 migliori giochi per PSP, elencati in ordine alfabetico.

Infine, la produzione di Steam Deck – l’attesa piattaforma ibrida a metà tra una console portatile e un PC realizzata da Valve – sembra stia procedendo come previsto.