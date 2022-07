Vi manca una console portatile PlayStation? Ecco il Dualsense per iPhone

I fan di PlayStation sono orfani da decenni di una console portatile, e chissà che non possano trovare gioia nel nuovo controller per iPhone, ispirato al Dualsense.

Dopo la debacle di PS Vita, i cui giochi sono ancora disponibili su Amazon, da tempo i fan hanno sperato che Playstation potesse tornare nel mondo degli handheld.

Talmente tanta è la nostalgia per le portatili PlayStation che qualcuno ha immaginato come potrebbe essere, oggi, una console del genere nell’epoca di Switch e PS5.

E mentre Sony sta per staccare definitivamente la spina agli store delle ultime portatili, arriva un annuncio che potrebbe dare un minimo di soddisfazione ai nostalgici.

PlayStation ha annunciato infatti Backbone One, un controller per iPhone ispirato alle forme e funzionalità del Dualsense.

Nel sempreverde blog ufficiale possiamo scoprire le caratteristiche di questo curioso controller che, è il caso di dirlo, è stato annunciato dal nulla senza nessun tipo di preavviso.

Backbone One – PlayStation Edition, questo il nome ufficiale, è esattamente un controller con licenza ufficiale per iPhone.

L’aspetto del controller, dai colori, materiali e rifiniture, è pensato per ricordare il peculiare controller di PlayStation 5, ovvero Dualsense, con tanto di pulsanti frontali trasparenti. Backbone One è anche compatibile con le cuffie Pulse 3D, e tutto l’hardware che verrà prodotto per PS5, presumibilmente.

Il controller è pensato per giocare in remoto con l’app PS Remote Play, così che possiate utilizzare i vostri titoli su PS5 e PS4 in mobilità e fingere di avere una nuova versione di PS Vita.

Backbone One funziona perfettamente anche con i giochi dell’App Store e altri servizi di streaming di giochi che supportano i controller, ovviamente.

Non c’è ancora una data di uscita per il controller dal sito ufficiale, ma sarà disponibile in ogni caso anche in Italia al lancio.

