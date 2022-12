La grafica di The Callisto Protocol vi ha deluso? Un fan italiano lo ha reso davvero next-gen

The Callisto Protocol è uno dei titoli che più sta appagando i fan dei giochi horror sci-fi, sebbene nei giorni scorsi qualcuno ha lamentato qualche perplessità lato PC.

Il titolo (che potete trovare su Amazon) ci porta nello spazio profondo, per un’avventura terrificante come poche, coadiuvata da un’atmosfera che si taglia con il coltello.

Purtroppo, al lancio la versione del gioco su PC se la passava decisamente peggio rispetto alle altre, nonostante gli sviluppatori siano quasi subito intervenuti per correggere il problema.

I dev hanno infatti da poco rilasciato l’aggiornamento pensato per eliminare alcuni problemi tecnici piuttosto gravi, sebbene ora è il turno di una mod grafica per The Callisto Protocol che punta ad ottimizzare le prestazioni.

Giulio Guglielmi (aka Massihancer) ci ha infatti gentilmente segnalato via mail di aver rilasciato la sua ultima mod grafica in 8K che punta a migliorare le prestazioni e a rendere ancora più belli da vedere gli effetti in Ray Tracing.

Il modder ha utilizzato Reshade con un nuovissimo Shader per l’illuminazione in Ray Tracing “Ehsan’s NGLighting”, che proprio come l’RTGI è capace di produrre ombre e luci realistiche utilizzando le informazioni dello spazio su schermo.

Poco sotto, un video che mostra l’impressionante risultato finale.

Da quello che ci ha riferito il modder, Massihancer ha migliorato il Bloom, il Depth of Field e dato un tocco di Color Grading. Infine, ha aggiunto anche una Shake Camera mod che rende più cinematografica e coinvolgente ogni scena del gioco.

Nel filmato, The Callisto Protocol gira con tutti i dettagli al massimo in 8K con una RTX 4090. Se ci state facendo un pensierino, potete scaricare il tutto, gratuitamente, a questo indirizzo.

Se volete giocarci su PC, fareste meglio anche a dare un’occhiata ai requisiti minimi e raccomandati per giocare al titolo horror sci-fi senza troppi problemi.

Ma non solo: il survival horror ha già ricevuto un trattamento per trasformarlo in un bellissimo titolo PS1, come vi abbiamo mostrato pochi giorni fa.