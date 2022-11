The Callisto Protocol, i requisiti PC nascondono una terrificante sorpresa

The Callisto Protocol è uno dei titoli più attesi dai fan dei giochi horror sci-fi, visto parliamo dell’erede del celebre Dead Space. ora, è tempo di parlare di requisiti minimi e raccomandati.

Il titolo (che potete prenotare su Amazon) ci porterà infatti nello spazio profondo, per un’avventura che promette di essere davvero terrificante e ansiogena al punto giusto.

Ora, mentre il director del gioco ha da poco dichiarato che nel prossimo futuro vedremo un sequel del primo capitolo, è ora il momento di parlare di come fare girare The Callisto Protocol sui vostri PC.

Come riportato anche da DualShockers, infatti, la pagina Steam del gioco è stata aggiornata di recente, aggiungendo una nuova notifica relativa ai requisiti richiesti.

Il gioco utilizzerà l’anti-tamper Denuvo su PC, la nota tecnologia anti-manomissione di software che ha dimostrato di influire negativamente sulle prestazioni dei giochi su PC.

Gotham Knights è stato uno degli esempi più recenti, il quale si è sbarazzato di Denuvo solo pochi giorni dopo il lancio per eliminare gli ostacoli alle prestazioni.

Ora, non si sa quanto Denuvo possa influire sulle prestazioni di The Callisto Protocol su PC: speriamo solo che non diventi un ostacolo per i giocatori che vogliono godersi il gioco con la massima qualità possibile.

Poco sotto, i requisiti di sistema ufficiali, minimi e raccomandati:

Minimi:

OS: Windows 10/11 (64-bit)

Windows 10/11 (64-bit) Processor: Intel Core i5-8400 or AMD Ryzen 5 2600

Intel Core i5-8400 or AMD Ryzen 5 2600 Memory: 8 GB RAM

8 GB RAM Graphics: NVIDIA GeForce GTX 1060 or AMD Radeon RX 580

NVIDIA GeForce GTX 1060 or AMD Radeon RX 580 DirectX: Version 11

Version 11 Storage: 75 GB available space

Raccomandati:

OS: Windows 10/11 (64-bit)

Windows 10/11 (64-bit) Processor: Intel Core i7-8700 or AMD Ryzen 5 3600

Intel Core i7-8700 or AMD Ryzen 5 3600 Memory: 16 GB RAM

16 GB RAM Graphics: NVIDIA GeForce GTX 1070 or AMD Radeon RX 5700

NVIDIA GeForce GTX 1070 or AMD Radeon RX 5700 DirectX: Version 12

Version 12 Storage: 75 GB available space

75 GB available space Additional Notes: SSD recommended

Restando in tema, di recente il director Glen Schofield ha provato a fare chiarezza, dopo le polemiche sulle animazioni di morte come DLC.

Ma non solo: Striking Distance Studios, sviluppatore del gioco, ha lanciato da poco un nuovo podcast, Helix Station, che funge da vero antipasto al survival horror fantascientifico di prossima uscita.