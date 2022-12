C’è una versione di The Callisto Protocol che ha un problema grafico non da poco

The Callisto Protocol era uno dei titoli più attesi dai fan dei titoli horror sci-fi, visto che parliamo di fatto dell’erede del celebre Dead Space.

Il titolo (che potete trovare su Amazon) ci porta infatti nello spazio profondo, per un’avventura che si pone come terrificante e ansiogena come poche altre.

Nella nostra recensione vi abbiamo del resto spiegato che The Callisto Protocol «non tradisce le attese e si rivela un horror di grandissima qualità. Nonostante sia derivativo e molto conservativo, dimostra di avere un sistema di combattimento solido e appagante, un comparto tecnico finalmente al passo coi tempi e tutto quello che un titolo del genere dovrebbe avere per soddisfare gli appassionati più esigenti.»

A quanto pare, come riportato anche da Wccftech, c’è una versione specifica del gioco che se la passa decisamente peggio delle altre, ed è quella PC.

Come riportato anche da altri portali come Rock, Paper, Shotgun e DSO Gaming, l’esperienza di The Callisto Protocol per PC è letteralmente rovinata dallo stuttering dovuto a varie cause, una delle quali è certamente il noto problema di compilazione degli shader dell’Unreal Engine.

Vari hanno riscontrato che il gioco gira a soli 45,2 fotogrammi al secondo su una configurazione molto potente (Intel i7 12700KF, RTX 4090). Questo con l’upscaling AMD FidelityFX Super Resolution 2 attivato sull’impostazione Qualità.

Con gli shader dell’UE già eseguiti, il test ha raggiunto una media di 75,7 FPS, con un aumento del 67,4%, cosa questa che dimostra un problema tecnico reale.

I problemi di ottimizzazione in The Callisto Protocol PC non si limitano solo a questo: disattivando il ray tracing il frame rate balza a 122,2 FPS, con un aumento del 61,4%. Gli effetti ray-traced non sembrano neanche così sorprendenti rispetto alla modalità base, quindi il consiglio di molti è di disattivarli.

Tuttavia, il terribile stuttering sembra rovinare ad oggi parte dell’esperienza visiva di The Callisto Protocol. Ci auguriamo che le patch di rito possano risolvere il problema già nelle prossime settimane.

Se volete giocarci su PC, fareste meglio anche a dare un’occhiata ai requisiti minimi e raccomandati per giocare al titolo horror sci-fi senza troppi problemi.

Restando in tema, nelle scorse settimane il director Glen Schofield ha provato a fare chiarezza, dopo le polemiche sulle animazioni di morte come DLC.