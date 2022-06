La giacca di Leon in Resident Evil 4 Remake esiste, ma è costosissima

L’esistenza di Resident Evil 4 Remake non è più un segreto, visto che ieri Capcom ha finalmente confermato il gioco in occasione dello State of Play.

Come vi abbiamo spiegato nella nostra notizia, il rifacimento del classico punterà sul rinfrescare diversi aspetti dell’esperienza di gioco originale datata 2004 (che trovate anche su Amazon).

Ora, tra una video comparativa e l’altra, si è scoperto che anche la nuova versione dell’iconica giacca di Leon S. Kennedy è assolutamente reale.

Nulla che stravolgerà la storia, al netto dei cambiamenti previsti, bensì la conferma che uno degli oggetti più rappresentativi del gioco potrebbe diventare vostro (ma ad un prezzo da capogiro).

Come notato dall’utente Reddit redgrave187 (via IGN US), una scritta in piccolo nel reveal trailer di Resident Evil 4 Remake afferma che Capcom ha ottenuto il permesso dall’azienda di abbigliamento Schott N.Y.C. di utilizzare la sua giacca realmente esistente nel gioco.

Il governo degli Stati Uniti paga bene, visto che il bomber in pelle di pecora costa ben 1.495 dollari, un prezzo forse un po’ troppo alto per un abbigliamento di qualità da indossare durante una epidemia parassitaria.

Poco più in basso, due screen della giacca in questione (comunque molto bella).

A differenza del classico look marrone scelto da Leon, la giacca è disponibile anche con accenni dorati o di colore nero: chissà che queste versioni non possano essere usate per costumi extra da rilasciare prossimamente via DLC.

Restando in tema, vi ricordiamo che RE4 è tornato di recente in auge grazie a una versione pensata per la realtà virtuale decisamente bella da vedere e da giocare.

Ma non solo: i fan si sono dilettati anche nella creazione di una remaster gratuita di RE4 senza scopo di lucro, pensata per rendere ancora più bella e tecnicamente al passo coi tempi l’avventura di Leon S. Kennedy.

Infine, se volete recuperare tutti gli annunci dello State of Play di ieri notte, non dovete fare altro che cliccare a questo indirizzo.