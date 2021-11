La data di Uncharted su PS5 sarà annunciata a breve

La saga di Uncharted è arrivata al suo naturale epilogo durante la generazione PS4, grazie al “gran finale” delle avventure di Nathan Drake e soci.

Dopo il bellissimo Uncharted 4: Fine di un ladro e lo spin-off chiamato L’eredità perduta la serie è stata infatti parcheggiata in un angolo, in attesa di momenti migliori.

Vero anche che lo scorso settembre è stato reso noto che il franchise Naughty Dog arriverà presto su console PS5 e PC con la nuova Uncharted: Legacy of Thieves Collection.

Un annuncio che, al netto dell’entusiasmo, ha in ogni caso destato alcune perplessità, specie dopo aver saputo il nome del team di sviluppo che si è occupato delle conversioni.

Ora, come riportato anche da Wccftech, l’annuncio della data di rilascio della Legacy of Thieves Collection potrebbe essere davvero imminente.

Il- nuovo rating di ESRB anticipa infatti che la collezione che includerà Uncharted 4: Fine di un Ladro e Uncharted: L’eredità perduta arriverà a “inizio 2022” su PS5.

La versione PC è in sviluppo presso Iron Galaxy uscirà poco dopo l’edizione per la console Sony. Al momento, quindi, manca ancora un data reale per la Legacy of Thieves Collection, ma considerando che dicembre è alle porte dovrebbe mancare davvero poco all’annuncio.

Alcune settimane fa, un rating dell’Australian Classification Board (ACB) potrebbe aver fornito un indizio su quando uscirà questa collezione speciale dedicata al franchise di Uncharted.

Nel frattempo, avete letto che l’attore Tom Holland ha passato un periodo particolarmente difficile sul set del film live-action di Uncharted prodotto da Sony e in uscita nelle prossime settimane?

Infine, la creatrice di Uncharted è attualmente al lavoro su un gioco Marvel Tripla A, basato su dei personaggi che potrebbero rivelarsi davvero interessanti.