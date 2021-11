Il “nuovo” Uncharted potrebbe uscire molto presto

La serie di Uncharted è “congelata” ormai da diversi anni, sebbene nel corso della gloriosa generazione PS4 abbiamo avuto modo di seguire ampiamente le avventure di Nathan Drake e non solo.

Dopo il notevole Uncharted 4: Fine di un ladro, solo lo spin-off chiamato L’eredità perduta ha potuto saziare la fame degli appassionati.

Tuttavia in occasione del PlayStation Showcase di settembre, Sony ha confermato l’arrivo della saga di Uncharted di Naughty Dog su console PS5 e PC con la nuova Uncharted: Legacy of Thieves Collection.

Un annuncio che, al netto del clamore, ha destato qualche piccola perplessità per via del team di sviluppo che si è occupato delle varie conversioni.

Nonostante quindi la Uncharted Legacy of Thieves Collection sia stata annunciata qualche mese fa, la compilation resta al momento senza una data di uscita ufficiale.

Tuttavia, come riportato anche da GameRant, un nuovo rating dell’Australian Classification Board (ACB) potrebbe aver fornito un indizio su quando uscirà questa collezione speciale dedicata al franchise di Uncharted.

Il rating collocherebbe il rilascio della Legacy of Thieves Collection verso la fine di febbraio o all’inizio di marzo.

Di base, ciò sarebbe in linea con la finestra di rilascio originale fissata all’inizio del 2022, ragion per cui non mancherebbe poi così tanto all’uscita della raccolta dei titoli Naughty Dog.

Ovviamente, restiamo in attesa di un’eventuale annuncio ufficiale da parte di Sony, il quale potrebbe arrivare già nelle prossime settimane.

