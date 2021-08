La calcolatrice per Nintendo Switch ora ha un “rivale” (ed è multiplayer)

Nintendo Switch sembra ormai essere diventata la console perfetta per diventare una calcolatrice: dopo l’arrivo di Calculator è disponibile da oggi un vero e proprio rivale per gli amanti dei giochi in multiplayer.

Battle Calculator è infatti il nuovo gioco disponibile da oggi sull’eShop di Nintendo Switch e permetterà di affrontare i vostri amici in una vera e propria battaglia in multigiocatore con le calcolatrici.

Calculator destò curiosità nella community per via del suo prezzo eccessivamente alto, considerando che la app non si limitava a fare nulla di diverso dalle applicazioni gratuite disponibili su svariati dispositivi, come gli smartphone.

Gli utenti hanno deciso di scherzare su questo aspetto per rilasciare tantissime recensioni positive, che hanno permesso a Calculator di battere videogiochi come Spider-Man e Animal Crossing New Horizons.

Battle Calculator ha un prezzo perfino superiore al suo diretto rivale, arrivando a costare per il territorio italiano 11,99€, anche se la cifra superiore potrebbe essere giustificata con le sue funzionalità multiplayer.

Come riportato da Nintendo Life, questa app permetterà di sfidare i vostri amici a raggiungere per primi la cifra decisa a caso con delle operazioni matematiche.

Gli utenti dovranno utilizzare addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni e divisioni su Nintendo Switch, in combinazione con numeri che vanno da 0 a 9, in una gara di velocità per raggiungere un determinato numero: il vincitore sarà il giocatore che riuscirà ad arrivarci per primo.

Battle Calculator permette anche di poter modificare quali cifre possono essere raggiunte, permettendo così di puntare fin da subito alle cifre più elevate possibili ed aumentare la competitività.

Nel caso non desideriate accedere alle versioni multiplayer, la app potrà essere utilizzata, naturalmente, anche come una semplice calcolatrice: la possibilità di utilizzarla «competitivamente» è dunque giusto un aspetto in in più che può renderla «superiore» al rivale Calculator.

Se volete trasformare la vostra console Nintendo Switch nella calcolatrice definitiva, potete dirigervi sulla pagina ufficiale dell’eShop e procedere all’acquisto di Battle Calculator.

Chissà se la presenza di questa app contribuirà ad aumentare ulteriormente le vendite di Nintendo Switch, la console ibrida che continua a realizzare numeri record.

Alcuni utenti potrebbero decidere di ritenerlo il titolo perfetto da utilizzare su Nintendo Switch OLED, il nuovo modello che abbiamo potuto provare in anteprima.

Se siete già abbonati a Nintendo Switch Online, potete già divertirvi con i nuovi giochi gratis e l’edizione speciale di un amato classico.