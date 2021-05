Una calcolatrice sta battendo Animal Crossing e Spider-Man su Metacritic

Osservando il punteggio Metacritic di Calculator, l’app che trasforma Nintendo Switch in una calcolatrice, dovremmo pensare di avere di fronte un possibile nuovo gioco dell’anno per la piattaforma ibrida.

Come segnalato dal portale TheGamer, su Metacritic Calculator è riuscito ad ottenere un punteggio degli utenti più elevato di Animal Crossing New Horizons, uno dei giochi più venduti su Nintendo Switch, oltre che di entrambi i giochi di Spider-Man su PlayStation.

L’applicazione fece notizia per via del prezzo, reputato eccessivamente elevato, di 8,99 euro per rendere Nintendo Switch una comoda calcolatrice: una funzionalità, però, disponibile gratuitamente su molti altri dispositivi.

Il punteggio degli utenti per Calculator ha raggiunto un impressionante punteggio di 9.1/10: se consideriamo che è notevolmente superiore a quello di Animal Crossing New Horizons, che è stato utilizzato anche per ricreare Resident Evil Village, si tratta di un risultato sorprendente per la piccola app.

Nemmeno Animal Crossing New Horizons riesce a competere con Calculator.

Naturalmente è doveroso fare una necessaria premessa: non si tratta del punteggio assegnato dai critici, ma di quelle decisamente più flessibili degli utenti.

Esiste infatti soltanto una recensione realizzata da una testata per Calculator, anche se ha comunque deciso di premiare l’app con una valutazione di 80/100.

Ovviamente le recensioni degli utenti non dovrebbero essere prese sul serio, dato che sembra trattarsi di utenti che hanno voluto scherzare sull’arrivo di questa app, incoronandola come un potenziale candidato a prossimo Gioco dell’Anno.

Tra i commenti c’è infatti anche chi scherza su come «non vede l’ora che arrivi l’edizione GOTY» che includerebbe i DLC Timer, Orologio e Screensaver: contenuti aggiuntivi che, naturalmente, non esistono né sono stati annunciati.

C’è chi addirittura ha deciso di consigliarlo a tutti coloro che adorano i giochi open world RPG: forse perché una calcolatrice può effettivamente aiutare a calcolare statistiche utili per il progresso.

Sarà interessante capire quali saranno i dati di vendita di questa app, semmai dovessero venire diffusi, per capire se il successo nelle recensioni online si è riflettuto anche sui download effettivi.

Ricordiamo ai nostri utenti che fra pochi giorni usciranno cinque titoli gratuiti per gli abbonati Nintendo Online, due dei quali arrivano in Occidente per la prima volta.

Poche settimane fa è inoltre uscito l’ultimo aggiornamento per Nintendo Switch: non dimenticatevi di scaricarlo, nel caso non l’abbiate già fatto.

Nel caso vogliate eseguire le operazioni matematiche come dei veri giocatori professionisti, potreste anche prendere in considerazione l’idea di acquistare un nuovo controller: abbiamo recensito il PowerA Fusion Pro, che prometteva di diventare il controller definitivo per Switch.