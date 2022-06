Kratos classico rivive in Elden Ring, ed è assolutamente perfetto

God of War, la saga PlayStation con protagonista Kratos, non ha bisogno di presentazioni, così come anche Elden Ring, ultimo souls di From.

L’ultima produzione dai creatori della saga di Dark Souls (che trovate su Amazon a prezzo davvero molto basso) ha infatti ottenuto il successo sperato, anche grazie a mod e creazioni di vario tipo.

Basti pensare a quella che ha incluso il leggendario Link della saga di Zelda all’interno dell’Interregno, per un risultato davvero sorprendente.

Senza contare che neppure Darth Vader sfigura nel soulslike di FromSoftware, sebbene ora il turno di un’aggiunta altrettanto particolare (anzi, divina).

Come riportato da Game Rant, un giocatore di Elden Ring ha mostrato una fantastica build di God of War che ha creato, la quale include le Lame del Caos di Kratos e le catene sulle sue braccia.

Un redditor noto come RiptideKuroki ha infatti realizzato il Dio della Guerra nel soulslike di From, riuscendo a replicare la pelle bianca del personaggio e il segno rosso che si vede sul suo volto.

RiptideKuroki ha inoltre equipaggiato le Magma Blades di Elden Ring in entrambe le mani e i Zamor Bracelets sulle braccia, in tutto e per tutto simili alle Lame del Caos utilizzate da Kratos in vari capitoli della serie.

Il risultato finale è un’incredibile replica di Kratos, in grado di mostrare cosa sarebbe in grado di fare la celebre icona PlayStation nel mondo di Elden Ring.

Restando in tema, avete visto che un fan ha condiviso alcune settimane addietro un video che mostra un’incredibile mod dedicata al classico God of War 3 ma per il capitolo uscito nel 2018?

Ma non solo: sembra proprio che a breve verremo informati circa la data di uscita dell’attesissimo God of War Ragnarok, sequel del capolavoro uscito su PS4 e al momento genericamente previsto entro la fine del 2022.