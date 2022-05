Zelda incontra Elden Ring, e Link è pronto per il suo soulslike

Elden Ring si è riempito di mod davvero sorprendenti nel corso degli ultimi mesi, tanto che ora se n’è aggiunta un’altra che farà sicuramente felici di fan di The Legend of Zelda.

Se già Darth Vader non sfigura affatto nel soulslike di FromSoftware, è ora il turno di un’aggiunta altrettanto particolare (e unica).

Per non parlare della mod che univa Harry Potter e il suo mondo magico in Elden Ring, per un risultato in grado di farci ingannare l’attesa che ci separa dall’uscita di Hogwarts Legacy.

Ora, come riportato anche da DSO Gaming, il Link di The Legend of Zelda Twilight Princess è stato incluso in Elden Ring, tanto che il personaggio si lega così bene al gioco che sembra quasi nato al suo interno.

Il bravissimo ‘Xdec99’ ha infatti rilasciato una mod che vi permette di giocare come il protagonista dell’episodio uscito anni fa su GameCube e Wii.

Cosa più importante, questa aggiunta offre la possibilità di vestire i panni sia del Link classico che di Dark Link, la sua versione oscura.

Per impostazione predefinita, Link/Dark Link sostituisce il set del Godrick Knight, senza contare che ‘Xdec99’ ha anche rilasciato delle mod che introducono lo scudo Hylian e la Master Sword nel gioco.

Incredibile come la presenza di Link all’interno del gioco si leghi insospettabilmente bene al setting, tanto che è facile fantasticare ora su un eventuale soulslike targato Nintendo, prima o poi.

Se ci state facendo un pensierino – e considerando che la mod è ovviamente disponibile in forma totalmente gratuita – non dovete fare altro che cliccare a questo indirizzo.

