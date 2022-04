Il “vero” Kratos originale torna in God of War, grazie ai fan

God of War, il titolo di Santa Monica uscito anni fa su console PS4, è disponibile da pochi mesi anche per tutti gli utenti PC, trovando il plauso di critica e pubblico.

La nuova versione dell’avventura di Kratos (che trovate anche su Amazon a prezzo imbattibile) è infatti un gioco ancora oggi davvero molto amato.

Ciò ha permesso all’action adventure di ottenere un successo davvero sorprendente, in attesa del sequel ufficiale previsto nel corso del 2022.

C’è qualcuno però che non ha mai gradito l’aspetto invecchiato di Kratos, con tanto di barba, un look sensibilmente diverso rispetto al guerriero spartano visto su PS2. Una nuova mod per la versione PC, ora, farà al caso vostro.

Come riportato anche da DSO Gaming, Omega Fantasy ha condiviso un video che mostra un’incredibile mod dedicata al classico God of War 3 ma per il capitolo uscito nel 2018.

Questa permette infatti di giocare nei panni dell’originale Kratos, per un look più simile alla versione originale piuttosto che a quella del soft reboot.

C’è però sia una buona che una cattiva notizia: la cattiva è che questa mod è legata a Patreon, cosa questa che vi costringerà a un esborso di denaro per poterla scaricare.

La buona, invece, è che vi è comunque una seconda mod pressoché identica da scaricare gratuitamente su NexusMods (cosa che vi consigliamo di fare).

Restando in tema, altri appassionati hanno usato delle mod per rendere la grafica di God of War ancora più bella, nonostante di base il gioco è già straordinario da vedere.

Ma non solo: gli appassionati si sono persi nell’immaginare l’attore perfetto per il ruolo di Kratos nella serie TV dedicata a God of War.

Infine, parlando di Ragnarok, visto il silenzio che circonda la produzione, in molti stanno cominciando a pensare che un rinvio al prossimo anno possa non essere un’opzione del tutto impossibile.