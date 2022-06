God of War Ragnarok sarà svelato presto? Ci sono nuove conferme

Quelle a cui stiamo assistendo potrebbero davvero rivelarsi le «ore della verità» per molti fan di God of War Ragnarok, in attesa da tempo di conferme sul lancio attualmente previsto entro la fine dell’anno.

Sony e Santa Monica hanno infatti ribadito tutta l’intenzione di distribuire nel 2022 il sequel di God of War (che potete acquistare in consegna rapida su Amazon), ma l’assenza di nuove informazioni ha creato non poca preoccupazione nei confronti degli appassionati.

Tuttavia, qualche giorno fa era arrivata una buona notizia: un insider affidabile ha infatti lanciato indizi su un reveal legato a God of War Ragnarok per il 30 giugno, magari durante un evento State of Play dedicato.

Un’informazione che corrisponde a quanto dichiarato già in precedenza dal noto giornalista Jason Schreier, che sosteneva come entro la fine di giugno avremmo scoperto la data di lancio di Ragnarok.

Considerando che siamo ormai molto vicini alla conclusione di giugno, è plausibile immaginare che un eventuale State of Play dovrebbe essere annunciato oggi: in alternativa, se le indiscrezioni fossero confermate, Sony potrebbe svelare la data di lancio durante la stessa giornata di domani.

Come riportato da GamingBolt, Jason Schreier ha voluto ribadire ai suoi follower che il reveal della data d’uscita di God of War Ragnarok, secondo il quale dovrebbe essere nel mese di novembre, arriverà nelle prossime ore ma, forse, senza alcun evento:

«Ho detto che ci si aspetta che Sony annunci presto la data di lancio (a novembre) di God of War Ragnarok, sì. Non ho mai detto nulla riguardo uno show».

I said Sony is expected to announce God of War Ragnarok's (November) release date soon, yes. I didn't say anything about a show — Jason Schreier (@jasonschreier) June 28, 2022

Secondo Schreier potrebbe dunque non essere previsto alcun evento State of Play, ma l’annuncio della nuova avventura di Kratos sarebbe comunque attualmente ancora in programma.

Con molta probabilità, tra oggi e domani scopriremo se le numerose indiscrezioni delle ultime ore saranno confermate o se gli eventuali piani di Sony sono stati modificati: vi invitiamo come di consueto a prendere la notizia con le dovute precauzioni, ma vi terremo aggiornati in caso di ulteriori novità.

Nel frattempo, anche Cory Barlog ha voluto alimentare sui social i rumor sempre più pressanti sul lancio di God of War Ragnarok invitando i follower a mantenere la calma, ma a modo suo.