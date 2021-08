Konami aggiorna 5 giochi, compresi Metal Gear e Silent Hill

Konami ha aggiornato 5 giochi del suo catalogo per PC disponibili sullo store GOG, compresi Metal Gear e Silent Hill.

Com’è noto, Metal Gear Survive è stato l’ultimo capitolo della saga (non più?) stealth della casa giapponese.

Tuttavia, da allora, non si sono interrotte le operazioni del publisher, che hanno condotto tra le altre cose a questi port su GOG per PC.

Operazioni che sono state molto apprezzate, specie perché hanno ricordato a tutti il potenziale di certe serie, ma non sono state perfette.

