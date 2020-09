Metal Gear Solid torna davvero! GOG e Konami riportano i classici su PC

GOG ha annunciato il ritorno della serie di Metal Gear su PC, ad anni di distanza dal debutto dei giochi originali sulla piattaforma.

I giochi interessati dai port, che non aggiungono contenuti ma si limitano a rendere questi titoli di nuovo compatibili con le piattaforme attuali, sono:

Metal Gear

Metal Gear Solid

Metal Gear Solid 2: Substance

Konami Collector’s Series: Castlevania & Contra

Quest’ultimo titolo comprende Castlevania, Castlevania II Simon’s Quest, Castlevania III Dracula’s Curse, Contra e Super C.

Metal Gear viene venduto al prezzo di €5,99, Metal Gear Solid e Metal Gear Solid 2: Substance a €9,99, Konami Collector’s Series: Castlevania & Contra a €5,99.

Non c’è notizia, per ora, di un ritorno di questi classici su altre piattaforme più popolari come Steam o sull’Epic Games Store.

Nei giorni scorsi abbiamo riportato come Metal Gear Solid e Metal Gear Solid 2: Substance siano riemersi nei listini dell’ente che si occupa della classificazione dei videogiochi a Taiwan.

Questo genere di operazione tipicamente anticipa l’annuncio e l’uscita imminente di un prodotto videoludico, ed è esattamente quello che è successo.

Pochi minuti prima del reveal, Konami aveva lanciato un teaser sul suo profilo Twitter ufficiale relativo alla proprietà intellettuale.

Il teaser consiste nella emoji di una scatola, oggetto tipico del franchise creato da Hideo Kojima in cui è solito nascondersi il protagonista Solid Snake, e nel tag al negozio online GOG.

GOG è specializzato nel recupero di titoli che hanno segnato la storia del gaming per PC, e il collegamento all’IP della fu Kojima Productions è quantomai opportuno.

Nei giorni scorsi è circolato un rumor abbastanza improbabile relativo ad un remake del primo Metal Gear Solid con remaster dei capitoli 2, 3 e 4 per le piattaforme di nuova generazione.

Dal momento che la fonte è molto dubbia, abbiamo preferito almeno per il momento saltare questa indiscrezione, ma teniamo gli occhi aperti per aggiornarvi nel caso in cui ci fossero novità di rilievo.