Kojima Productions, addio illustre prima del nuovo gioco

Alla fine le novità anticipate da Ludvig Forsell, l’audio director di Kojima Productions e Death Stranding, sono arrivate, ma ben diverse da quanto si potesse pensare inizialmente.

Vi avevamo infatti raccontato ieri di un misterioso tweet di Forsell, che annunciava «notizie importanti» che sarebbero arrivate oggi.

Molti utenti online avevano iniziato a pensare a possibili nuovi annunci riguardanti Death Stranding o la stessa Kojima Productions, con un possibile nuovo gioco in vista o altri avvenimenti più fantasiosi.

L’art director di Kojima Productions, Yoji Shinkawa, aveva dichiarato negli scorsi giorni che stava lavorando a qualcosa che sarebbe stato annunciato molto presto.

Anche per questo motivo, il tweet di Forsell aveva fatto pensare a imminenti annunci in arrivo, ma la notizia non riguardava nulla del genere.

I colleghi di Gematsu ci fanno sapere che oggi Ludvig Forsell sta infatti lasciando ufficialmente Kojima Productions per diventare un compositore freelance.

Tramite un nuovo tweet ha infatti comunicato che ha preso la decisione di abbandonare il team dopo 10 anni per potersi occupare anche di altri media.

Sottolinea comunque che l’esperienza «è stata un vero spasso», ringraziando Kojima Productions per l’opportunità che gli è stata data e comunicando anche l’apertura della sua nuova pagina web.

D’altro canto, anche lo stesso studio ci ha tenuto a fargli un sentitissimo in bocca al lupo, evidenziando che comunque non vedono l’ora di tornare a lavorare con lui.

Wishing you luck in your new venture and we look forward to continue working with you!

— KOJIMA PRODUCTIONS (Eng) (@KojiPro2015_EN) March 31, 2021