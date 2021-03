Death Stranding, audio director anticipa “notizie importanti per domani”

Death Stranding, l’ultimo titolo realizzato dalla Kojima Productions su PS4 e PC, è stato apprezzato da tantissimi giocatori che vorrebbero poterlo vedere in versione next-gen.

Un rumor che ha iniziato a circolare questo mese suggeriva che una versione PS5 sarebbe già pronta e che in breve tempo ne sarebbe anche arrivato l’annuncio.

A fare entusiasmare nuovamente i fan, come riportato da Wccftech, ci ha pensato il compositore ed audio director di Death Stranding, Ludvig Forsell.

Un suo misterioso tweet pubblicato nelle scorse ore ha infatti anticipato che nella giornata di domani arriveranno «notizie importanti».

L'audio director di Death Stranding anticipa notizie importanti in arrivo domani.

Non ha parlato nello specifico di Death Stranding né di eventuali nuovi progetti di cui potrebbe occuparsi la Kojima Productions, il che ha stuzzicato non poco gli utenti.

La mente è ovviamente tornata al rumor di una possibile versione next-gen del titolo, che molti si augurano possa essere davvero in arrivo e venire annunciata.

Important news tomorrow. — Ludvig Forssell (@Ludvig_Forssell) March 30, 2021

La fantasia di tantissimi giocatori è però andata molto oltre, pensando che questo potrebbe anche significare un possibile ritorno a Silent Hill o, facendo volare l’immaginazione ancora più oltre, che Xbox stesse per comprare la stessa Kojima Productions.

Rimanendo più ancorati alla realtà, qualcuno ha invece sospettato che comunque fosse in arrivo una versione per la console Microsoft, come suggerito in precedenza da un indizio.

Reazioni che sono state commentate dallo stesso Forsell con un semplice e divertito «lol», che lascerebbe intendere che le notizie in arrivo domani non riguarderanno qualcosa di così incredibile.

Fucking lol — Ludvig Forssell (@Ludvig_Forssell) March 30, 2021

Tuttavia, per gli appassionati di Death Stranding varrà probabilmente la pena di tenere gli occhi aperti in vista di un possibile annuncio importante: naturalmente vi terremo aggiornati sulle ultime novità.

Magari non verrà annunciata la versione Xbox del gioco, ma grazie al nuovo browser Edge sarà comunque possibile giocarci senza avere una versione dedicata.

Recentemente, Hideo Kojima ha anche ammesso di apprezzare molto i giochi su PC, ma che Death Stranding sia stato rilasciato su quella piattaforma per attirare una nuova fetta di pubblico, lanciando dunque una frecciatina ai suoi giocatori.