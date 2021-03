Death Stranding per PS5 sarebbe già pronto, annuncio in un mese?

Un nuovo rumor relativo a Death Stranding si sta facendo largo in rete e arriva da un insider ritenuto ormai molto attendibile.

A lanciare l’indiscrezione è stato nuovamente Navtra, un membro rispettato della community del forum ResetEra.

Navtra aveva anticipato l’esistenza di Project Athia e Final Fantasy XVI, e in ultimo la versione PlayStation 5 di Final Fantasy VII Remake appena diventata ufficiale.

Quest’ultima “previsione” centrata non ha fatto altro che dare nuova linfa ad altre due anticipazioni che aveva fatto: un nuovo capitolo di Life is Strange, chiamato True Colors, e una versione estesa di Death Stranding.

Questa versione estesa includerebbe nuovi contenuti storia, non sarebbe dunque un semplice upgrade, e verrebbe programmata sia per PS5 che per PlayStation 4.

L’insider ha spiegato che Death Stranding Extended Edition, o quello che sarà il suo nome definitivo, sarebbe già pronta da tempo.

Per tale ragione, si è ritrovato anch’egli sorpreso quando non l’ha vista apparire all’ultimo State of Play di settimana scorsa.

Ciò non cambia, ad ogni modo, che se l’aspetti nel giro di un mese, quantomeno per quel che riguarda il suo annuncio.

Non è chiaro dove sarebbe destinata ad espandersi questa nuova versione, ma un’operazione in stile Final Fantasy VII Remake Intergrade sarebbe adesso tutt’altro che sorprendente.

Non è il primo rumor che circola a proposito di un update simile per Death Stranding, per cui la volta buona potrebbe essere ormai imminente.

Recentemente, lo abbiamo visto persino collegato a Xbox, grazie a quello che è parso a tanti un teaser di Phil Spencer.