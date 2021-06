Kojima potrebbe aver svelato quando mostrerà il suo nuovo gioco

Da mesi ormai si discute circa il ritorno di Hideo Kojima sulle scene, magari con il suo nuovo titolo realizzato con la sua casa di sviluppo.

Dopo il successo di Death Stranding, Kojima Production si è infatti certamente messa al lavoro su un secondo progetto, ancora avvolto nel più stretto riserbo.

Se infatti già l’avventura di Sam Porter Bridges ha convinto critica e pubblico, inutile dire che le aspettative verso il nuovo videogioco dal papà di Metal Gear Solid sono davvero molto alte.

Ora, via social, Kojima-san ha pubblicato una foto che potrebbe aver suggerito quando l’autore giapponese alzerà il sipario sul suo prossimo progetto.

L’immagine, visionabile poco sotto, mostra infatti il buon Hideo con in mano il pass della Summer Game Fest.

Il momento inaugurale della Summer Game Fest si svolgerà il 10 giugno alle 20.00 ora italiana, con l’appuntamento che sarà trasmesso in diretta su Twitch (qui i dettagli).

Ricordiamo che durante lo scorso mese di ottobre era arrivata la conferma ufficiale che Kojima Productions era effettivamente al lavoro su un nuovo videogioco top-secret.

Vero anche che a maggio, l’istrionico game designer si è intrattenuto in una lunga conversazione con il regista Nicolas Winding Refn, volto di Heartman in Death Stranding, lasciando intendere qualcosa si starebbe muovendo (magari per un ipotetico Death Stranding 2).

Ma non solo: sempre nelle scorse settimane si sono rincorse voci su un eventuale cambio di rotta, che vedrebbe Hideo Kojima al lavoro su un’esclusiva Xbox, come sostenuto dal noto giornalista e insider Jeff Grubb.

Vero anche che i fan non smettono di sperare in un eventuale ritorno del franchise di Metal Gear, visto anche che proprio in Death Stranding è stato inserito un curioso riferimento alla leggendaria saga action stealth.

Infime, se volete scoprire (o, magari, riscoprire) cosa ne pensiamo su Death Stranding, date una letta alla nostra video recensione rigorosamente senza spoiler.