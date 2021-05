Death Stranding ha un riferimento a Metal Gear, ma solo in una versione

Death Stranding, l’ultimo titolo di Hideo Kojima, contiene un riferimento alla saga di Metal Gear, che ha regalato la popolarità all’iconico game designer e director.

L’action adventure disponibile solo su PS4 e PC ha raccolto grandi consensi tra gli appassionati di Kojima, una schiera nella quale continua evidentemente a riservare sorprese.

Ciononostante, a quanto pare, il prossimo gioco del creatore nipponico avrà un cambio di publisher e potrebbe approdare addirittura in esclusiva su Xbox.

Tra i rumor che avvolgono la figura di Kojima abbiamo figura anche un gioco che avrebbe dovuto fare capolino solo su Stadia, ma che sarebbe stato cancellato in corsa.

Al di là delle indiscrezioni sul futuro, Death Stranding è una fucina di curiosità, che vengono scoperte ad intervalli regolari dai fan.

Una delle più recenti riguarda un riferimento a Metal Gear, che avviene però soltanto nella versione giapponese, risultando tagliato da quelle occidentali. Ma c’è un perché.

Il personaggio di Conan O’ Brien in giapponese è doppiato da Tokomazu Sugita, lo stesso attore che ha prestato la voce a Kaz Miller nei titoli di Metal Gear Solid.

All’inizio di Metal Gear Solid V, quando si salva Kaz, si può sentirlo dire «Osokatta janaika?» («perché ci hai messo così tanto»).

Incontrando Conan in Death Stranding, con il doppiaggio giapponese, si può sentire lo stesso Sugita dire «Bosu, Osokatta janaika» («Boss, perché ci hai messo così tanto»).

Curiosamente, aggiunge:

«So cosa stai pensando: “è una lontra, Kaz? O sei solo felice di vedermi?”».

Nelle altre versioni, compresa quella inglese, Conan O’ Brien non non pronuncia mai il nome Kaz, probabilmente perché non avrebbe avuto senso lì o in Italiano, dove i doppiatori sono diversi.

Ad ogni modo, questo particolare non è passato inosservato tra gli amanti di Hideo Kojima, in visibilio per come abbia voluto omaggiare la sua opera magna nonostante abbia ormai lasciato Konami.

Una Konami che, a tal proposito, starebbe pensando a più remake di Metal Gear per il futuro, sebbene non ci siano ancora conferme in tal senso.

Il publisher giapponese ha da poco fatto sapere che, pur avendo inizialmente aderito, salterà l’E3 2021 di giugno ma avrà presto annunci da fare.

Quanto a Kojima, curiosamente, il designer e director si è ritrovato invischiato in una vicenda legata alla presentazione di un nuovo gioco PS5, che in tanti pensavano fosse suo quando invece appartiene ad uno studio indie davvero esistente.