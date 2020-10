Kojima Productions, è ufficiale: stiamo lavorando a un nuovo gioco

Dopo le chiacchiere e le indiscrezioni delle ultime ore, è arrivata la definitiva conferma ufficiale: Kojima Productions, la software house indipendente autrice di Death Stranding, è al lavoro su un nuovo videogioco.

La compagnia giapponese guidata da Hideo Kojima e che conta su un buon numero di sviluppatori che collaboravano con lui in Konami alla serie Metal Gear – come l’art director Yoji Shinkawa – non ha voluto alzare troppo il velo sul progetto in essere, limitandosi a far sapere che i lavori sono iniziati e assumerà nuovo personale per rendere il gioco realtà.

Ludens, mascotte di Kojima Productions disegnata dall'artista Yoji Shinkawa

Nel tweet inviato dalla software house giapponese leggiamo:

#KojimaProductions è ufficialmente al lavoro su un nuovo progetto e sta cercando i migliori talenti del settore per la sua sede di Tokyo. Per ulteriori informazioni sui requisiti per le candidature, visitate il nostro sito all'indirizzo https://t.co/ztlZPjHFrp pic.twitter.com/1Q09ixOMys — KojiPro2015_IT (@KojiPro2015_IT) October 22, 2020

Tra le posizioni aperte troviamo quelle di:

Game Designer

Animatori

Artista per effetti speciali

Artista per i personaggi

Artista per le luci

Artista per Armi e oggetti meccanici

Sound Designer

Artista per le cut-scene

Artista per gli scenari

Localizzazione

Sceneggiatore

Technical Artist

UI 2D Artist

Project Manager

Programmatore di Sistema

Programmatore per la fisica

Programmatore per le animazioni

Programmatore per il sonoro

Programmatore di gioco

Programmatore per i servizi di rete

Programmatore UI

Programmatore AI

3D Rendering

Produttore

Le figure sono davvero tantissime e ci danno solo parzialmente degli indizi, parlando della presenza di “network”, di “armi” e di “oggetti meccanici” (che potrebbero essere di qualsivoglia tipologia).

Nelle scorse ore la questione di un nuovo gioco da parte di Kojima Productions si era fatta molto forte dopo che il compositore Ludvig Forssell aveva svelato di essere al lavoro su nuove composizioni. Inoltre, mesi fa si è parlato di insistenti rumor in merito al fatto che Kojima fosse al lavoro su un videogioco horror, con indizi volutamente sparsi anche dal game director. Oltretutto, il creativo aveva anche svelato di essere al lavoro su un nuovo soggetto di scrittura, che stava rifinendo.

Attendiamo ora di scoprire a cosa sta lavorando la software house giapponese. Per scoprire tutto su Death Stranding, invece, c’è la nostra video recensione senza spoiler.