Hideo Kojima starebbe sviluppando un gioco horror, e spunta un nome

Hideo Kojima è chiaramente al lavoro su qualcosa, e mentre si cerca di capire cosa c’è di vero in Death Stranding 2, spunta un nuovo gioco horror.

Il seguito di Death Stranding, che potete recuperare su Amazon, ancora non è confermato ma di recente se ne è parlato molto.

A lasciarselo scappare è stato proprio Norman Reedus, protagonista del gioco, che ha lasciato intendere che Kojima Productions sta lavorando ad un “secondo” capitolo.

Un leak al quale ha risposto Hideo Kojima stesso, ma continuando a non confermare direttamente l’esistenza di Death Stranding 2 eventualmente.

Molte volte sono emersi tanti rumor, come quello di Death Stranding 2, che riguardano il futuro di Hideo Kojima nel mondo dei videogiochi.

L’ultimo arriva da una fonte attendibile come l’insider Tom Henderson, che afferma il fatto che Kojima stia lavorando ad un horror chiamato Overdose.

Ci sarebbero addirittura dei filmati, ovviamente del materiale preliminare, inviati ad Henderson da una fonte che vuole rimanere anonima, che mostrano Margaret Qualley (la Mama di Death Stranding) in un breve footage.

Uno dei filmati mostra il personaggio che cammina attraverso dei corridoi bui con una torcia in terza persona, ma pare che il gioco possa essere giocato anche in prima persona. Un jumpscare finale mostra un “GAMEOVER” a schermo seguito da “A Hideo Kojima Game”, ed infine: “OVERDOSE”.

Non è la prima volta che si dice che Kojima stia lavorando ad un horror, e questo nuovo rumor potrebbe essere una probabile conferma in questo senso.

Se ne è parlato molti mesi fa, ma senza ovviamente nessun tipo di conferma o dettaglio specifico.

In fondo Kojima Productions sta lavorando a due nuovi giochi, come era stato comunicato in precedenza, e questo horror insieme all’eventuale Death Stranding 2 potrebbero completare il quadro.

Curiosamente uno dei prossimi progetti potrebbe essere fortemente legato a PlayStation e, vista la mancanza di un nuovo Silent Hill, magari sarà proprio questo horror.