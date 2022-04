«Kingdom Hearts non è così complicato», assicura un fan… durante un match di wrestling

L’annuncio del nuovo Kingdom Hearts 4 è arrivato poco meno di una settimana fa e ha già sconvolto i tantissimi fan della storica saga, ma d’altronde c’era da aspettarselo.

A quanto pare il gioco sarà ambientato subito dopo gli eventi del finale di Kingdom Hearts 3 (che potete trovare a un prezzo imperdibile su Amazon) e ci rimetterà nei panni di Sora e compagni per una nuova grande avventura.

Potete vedere il primo trailer di presentazione del gioco a questo link, in cui scorgiamo il nuovo aspetto del protagonista nel mondo di Quadratum e in cui possiamo indugiare in un piccolo sguardo a quello che potrebbe essere il gameplay.

Senza contare che i fan hanno già scoperto qual è l’edificio in cui si trova Sora nel teaser trailer.

C’è però un dibattito che ormai va avanti da anni sulla saga Square Enix, cioè quello riguardante la sua storia e il suo essere apparentemente troppo intricata e di difficile comprensione.

Qualcuno però non è d’accordo, e l’ha manifestato nel modo più strano che possiate immaginare.

Durante uno show di wrestling, AEW Rampage, tra la folla del pubblico è stato visto un cartellone verde con su scritta la frase «Kingdom Hearts is not that complicated» (ovvero “KH non è così complicato”), e lo potete vedere nell’immagine postata sull’account Twitter di noimjory che vi riproponiamo di seguito.

Probabilmente questo appassionato della saga ha colto la palla al balzo e ha espresso la sua opinione in un momento in cui tutta la community di fan di Kingdom Hearts sono all’erta per il reveal del quarto capitolo.

Che siate d’accordo o meno con quanto scritto sul cartellone di questo giocatore, vi suggeriamo di dare uno sguardo al punto della situazione sulla saga di Sora e compagni e sul suo futuro, lo trovate qui sulle pagine di SpazioGames.