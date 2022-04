Kingdom Hearts 4 è ufficiale, ecco il primo trailer

Quella di Kingdom Hearts è una saga amatissima, che ha accolto tra le sue fila un numero incredibile e sempre più crescente di fan.

La serie ha compiuto da poco 20 anni, due lunghe decadi dall’uscita in Giappone del suo primo capitolo, che ha debuttato nel paese del Sol Levante nel lontano 28 marzo 2002.

Nonostante i tanti anni sulle spalle, la saga che ha visto l’unione di Square Enix e Disney continua ancora oggi a intrattenere giocatori di tutte le età, e lo hanno dimostrato anche i messaggi da parte dei fan per questa grande ricorrenza.

Dopo Kingdom Hearts 3 (che trovate su Amazon a un prezzo imperdibile) gli appassionati non aspettavano altro che un ritorno del franchise con un nuovo capitolo, e finalmente sono stati accontentati.

Notizia dell’ultimo minuto è l’annuncio inaspettato di Kingdom Hearts 4.

Il nuovo titolo della serie con Sora e compagni si è quindi mostrato con un primo trailer in occasione dei festeggiamenti del 20esimo anniversario della saga in un evento Square Enix (via VGC).

Qui di seguito vi riportiamo il trailer nella sua interezza, in cui vediamo una piccola anticipazione di quello che sarà il gioco.

Il video si apre con la frase: «Se questo non è la fine che desideravi – se ciò ti porta disperazione – allora lascia questo mondo per un altro».

Dopo ci viene mostrata quella che sembra una città giapponese, in cui appare un’entità oscura. Il trailer continua mostrando delle scena in una pacifica foresta per poi chiudere con Sora sdraiato su un divano.

Abbiamo poi una piccola sezione di quello che sembra essere uno sguardo più ravvicinato al gameplay per poi chiudere con l’entrata in scena di Pippo e Paperino.

Con una nota ufficiale, Square Enix ha anticipato i primissimi dettagli sul gioco, che segnerà l’inizio di un nuovo arco narrativo, il “Lost Master Arc”:

«I giocatori vengono introdotti a Quadratum, una ampia ed estesa città ubicata in un mondo realistico e meraviglioso, diverso da qualsiasi cosa abbiate mai visto nella serie Kingdom Hearts. I giocatori saranno felici per il ritorno di Sora e dei suoi ben noti compagni Paperino e Pippo, oltre che dal debutto di Strelitzia, un nuovo misterioso personaggio che compare prima di Sora in questo strano nuovo scenario».

Ovviamente ancora non è chiaro su quali piattaforme uscirà, se sarà cross-gen o meno, e non sappiamo neanche la finestra temporale di lancio.

Per concludere, nell’attesa di altre novità riguardo il nuovo capitolo, vi ricordiamo che tutta la saga è presente su Switch.